26 дек 2024



Стали бы KISS популярными без макияжа?



Gene Simmons'a спросили о том, как более пяти десятилетий назад он положил начало феномену KISS. Он ответил:



«Учёные говорят о подобном — есть такая вещь, как сингулярность. Иногда происходит нечто необъяснимое и это означает, что подобное случается нечасто, а лишь время от времени, может быть, раз в тысячелетие. Что-то просто происходит, когда звёзды сходятся, и феномен рождается в правильном месте и в правильное время.



Первым правильным событием в правильном месте и в правильное время было то, что я встретил Paul'a Stanley, моего партнёра, который знал то, чего не знал я, и - надеюсь, что он не слукавил, но он сказал мне, что я знаю то, чего не знал он. А потом один плюс один стало равняться трём. И тогда мы решили собрать такую группу, которую мы сами никогда не видели на сцене. Стоит отметить, что мы думали и о визуальной стороне. Мы хотели чтобы песни вышли хорошими, но мы заметили, что группы, которые нам нравились, THE WHO, Джими Хендрикс и THE BEATLES, имели уникальные визуальные эффекты, так что если закрыть глаза, можно было нарисовать их картинку в воображении. А на радио было много хитов от групп, которые, закрыв глаза, невозможно было представить... FOREIGNER были очень хорошей группой, у которой было много хитов. Вы закрываете глаза и понятия не имеете, кто в их составе, и вам всё равно. И преимущественно в этом всё дело. Поэтому мы хотели, чтобы визуальный ряд тоже присутствовал. И мы не знали, что это станет многомиллиардной индустрией. KISS до сих пор продолжают существовать в виде сувенирной продукции - всё, что угодно - от кондомов до гробов... Мы поможем вам кончить и проводим вас в последний путь.



Итак, у нас появились Ace и Peter, два первоначальных участника. И стоит отметить, что мы с Paul'ом ходили посмотреть, как Peter играет в джентльменском клубе, очень маленьком, они играли в трио, и на барабанщике — Peter Criss — были шарфы, он пел Уилсона Пикетта — песни R&B. И у него был правильный голос и вибрация. Остальные ребята на сцене были похожи на парней, которые поджидают вас на улице, чтобы стрясти пару баксов. Они не были похожи на музыкантов, но у этого парня был голос и нужный настрой. Так и появилась наша группа, но не у всех есть гены, не все могут пробежать марафон. Есть люди, чьи гены, чья ДНК больше подходят для бега на короткие дистанции, поэтому очень немногие группы живут долго. THE BEATLES продержались всего семь лет — это шокирует. Мы существуем уже 52 года, с разными участниками, потому что не все могут продержаться до конца.



Я уже говорил об этом раньше, и каждый раз, когда я говорю об этом, у меня снова возникают образы. Мы сидели в нашем кишащем крысами чердаке по адресу 10 East 23rd Street [Манхэттен], и репетировали. Это было крысиное логово и пожарная ловушка. Ни окон, ничего. И после репетиции один из нас — не знаю, кто именно, — сказал: "Давайте сходим в Woolworth's" — это был местный магазин. Там можно было купить всё что угодно. До того как появились торговые центры, в Woolworth's можно было купить всё — аспирин, одежду. А ещё там были всякие диковинки... И вот мы как-то свернули в отдел Хэллоуина, а там был клоунский грим. Клоунский белый грим и чёрная помада. По какой-то причине Paul Stanley взял красную помаду — не знаю, почему, — мы просто купили всё это и два высоких зеркала в придачу за 15 баксов, и принесли всё на чердак. И никто не говорил: "У меня есть идея. Давайте подумаем. Мы сделаем так и так". Если посмотреть на эту ситуацию, можно задаться вопросом: "Кто говорит вам, что нужно делать?" Никто, оно просто происходит само собой. Мы смотримся в зеркало, накладываем макияж, смотрим друг на друга и просто разговариваем. Это немного странно, это немного неловко - описывать словами наши ощущения. А потом мы начали рисовать узоры вокруг глаз, смотреть друг на друга и получать удовольствие от этого по ходу дела. Peter любил кошек, так что он использовал такой образ. Меня всегда завораживали фильмы ужасов и научная фантастика, все подобные образы. А Ace всегда говорил о том, что он с другой планеты. У него было не всё в порядке с равновесием, поэтому он часто падал. Из-за этого он считал себя космонавтом. А у Paul'a изначально грим был круглым и чёрным вокруг одного глаза. Мы спросили: "Что это, чёрт возьми, такое?" А он ответил: "Это как Пит, пёс из "Маленьких негодяев". Эта собака появилась в старом чёрно-белом получасовом фильме, она была ещё в комедиях Мака Сеннетта. В начале эры кино были такие короткометражки о детях из бедных районов. И, кстати, там не было сегрегации. Там были чёрные и белые дети, которые гуляли вместе, как друзья. Да, но в обычной цивилизации чёрные и белые должны быть отдельно. Но не в нашей банде — они были просто чёрными и белыми друзьями. Баквит и Стими, да. Отличные имена. И собака была частью банды, у неё был чёрный круг. И мы сказали: "Нет, никто её не узнает. Если публика будет моложе, они ничего не поймут..." И я думаю, что Ace сказал: "Ты всегда хотел быть звездой рок-н-ролла, а не пузатым еврейским ребёнком. Почему бы тебе не нарисовать звёзды вокруг глаз?" Так он и сделал. Он нарисовал две звезды вокруг каждого глаза, но они никак не получались одинаковыми. Это трудно сделать от руки. Поэтому он решил использовать одну. Так и появился его макияж. Всего одна звезда вокруг глаза, и всё. И после первого нанесения грима, примерно через три недели я позвонил в местный клуб — я вёл себя как менеджер, я всегда так делаю — я позвонил в местный клуб "Ковентри", и убедил их организовать нам серию концертов за 35 баксов. 35 баксов! Вот это да! И я помню, что в зале в итоге было 10 или 15 человек. Туда пришли моя тогдашняя девушка по имени Джен, девушка её брата, Лидия - жена барабанщика, и ещё несколько человек. Вот и всё. Но мы были на сцене в гриме, кайфовали по-полной. Что-то произошло. И через полтора года после создания группы, что случилось в конце 1973 года, мы уже выступали на стадионе Анахайма — до MTV, ещё до цифровых технологий. У нас даже не было хитовых пластинок. Что-то произошло. Это просто проникло в культуру. Внезапно молодые ребята начали говорить об нашей группе. А в те дни можно было сделать карьеру благодаря журналам, потому что именно так раньше распространялась информация.



У нас не было менеджера. У нас с Paul'ом еще с былых времен был контракт с Epic на запись под названием WICKED LESTER. Мы записали альбом и получили 40–50 тысяч, не помню точно. И для нас это были большие деньги. И по какой-то странной причине мы не поверили в эту группу. Альбом звучал как THREE DOG NIGHT и DOOBIE BROTHERS. Нормальная музыка, но ничего особенного. Задним числом теперь, это очевидно. Но в тот момент, наверное, мы были не в себе, раз смотрели в рот дарёному коню. "Это ведь не то, правда? Нет, это действительно не то". И мы буквально уволили трёх остальных участников, вернулись к исходной точке и решили набрать новых ребят и сочинять совершенно другие песни, более английские, в стиле HUMBLE PIE, THE ROLLING STONES, вместо американской попсы. И сразу же всё пошло как по маслу.



Это странно, но KISS стали очень популярной группой без хитовых песен. Всё дело в живых выступлениях. И если вам интересно, зайдите на YouTube, и вы увидите, что мы буквально разносили в пух и прах других музыкантов, которые осмеливались выйти с нами на одну сцену. Мы просто сносили их со сцены. Некоторые из наших проделок были весьма умны. У нас был логотип KISS высотой около двух метров — яркие огни, которые составляли слово KISS. И никто в те времена не вывешивал название своей группы, как на шоу в Лас-Вегасе. Это не считалось крутым, но мы думали, что это круто. Так что когда следующая группа выходила после нас, через полчаса, если вы закрывали глаза, вы всё ещё могли видеть огни KISS под веками. У них не было достаточно времени, чтобы полностью очистить сцену. Так что пока они выступали, логотип KISS всё ещё был на сцене. Вот такие у нас были трюки. И очень быстро закончились те коллективы, кто позволял нам выступать у себя на разогреве».



На вопрос, как он считает, имели бы KISS такое же влияние в музыкальном и культовом плане, если бы не грим, Gene ответил:



«Может быть и нет, но есть такая вещь... Я всё время возвращаюсь к тому, что всё произошло в нужное время и в нужном месте. Если убрать из уравнения хотя бы один элемент, ваши шансы уменьшатся. В золотой век рок-н-ролла... Если бы вы включили KISS, Джими Хендрикса или кого-то подобного в 50-ых, это бы не сработало, потому что уши масс не были настроены на такую музыку. И наоборот - если включить великие группы той эпохи сегодня... Что получится? В общем, есть такая штука. Но, конечно, я думаю, это большая головоломка, и если есть много всяких составляющих, это помогает сделать картину яснее. Визуальные эффекты помогают. Литтл Ричард закидывал ноги на пианино и играл на нём как дикарь, что не имеет никакого отношения к песням, но помогает ли это сценическому мастерству? Да. Чак Берри использовал утиную походку. Какое отношение это имеет к его песням? Никакого. Но когда вы видите его вживую, это очень помогает».







+1 -0



( 1 ) просмотров: 274