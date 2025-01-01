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MOTÖRHEAD в Top Of The Pops



Видео исполнения композиции MOTÖRHEAD Bomber в рамках Top Of The Pops 1979, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили шестого декабря, а альбом был выпущен на Bronze Records 27 октября 1979 года. http://www.imotorhead.com







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