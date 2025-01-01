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*MASTODON расстались с гитаристом 72
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
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Motörhead

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MOTÖRHEAD в Top Of The Pops



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Видео исполнения композиции MOTÖRHEAD “Iron Fist” в программе Top Of The Pops доступно ниже. Съемки проходили первого апреля 1982 года.




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