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*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 37
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 29
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 25
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
*BATTLE BEAST думают о новом материале 17
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Motörhead

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30 май 2024 : 		 REVEREND HORTON HEAT исполняют MOTÖRHEAD

28 май 2024 : 		 Фронтмен METALLICA о том, что Лемми нет в Зале славы рок-н-ролла: «Позорище!»

12 май 2024 : 		 MIKKEY DEE о финальном туре MOTÖRHEAD

22 апр 2024 : 		 Лемми отсыпали в Радугу

2 апр 2024 : 		 Новые комиксы от MOTÖRHEAD

26 мар 2024 : 		 Лемми отсыпят и в Радугу

18 мар 2024 : 		 Прах Лемми отсыпят и BLOODSTOCK

9 янв 2024 : 		 Новый релизы MOTÖRHEAD доступны для заказа

8 янв 2024 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о последних днях Лемми: «Мы так и не смогли попрощаться»

3 янв 2024 : 		 MIKKEY DEE: «Я скучаю по песням MOTÖRHEAD»

21 ноя 2023 : 		 MIKKEY DEE исполняет MOTÖRHEAD

30 окт 2023 : 		 Как барабанщик CLUTCH сыграл с Лемми

13 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

7 окт 2023 : 		 Выходит новая фотокнига о лидере MOTÖRHEAD

2 окт 2023 : 		 Новый журнал о MOTÖRHEAD выйдет осенью

28 сен 2023 : 		 MIKKEY DEE о финальных днях MOTÖRHEAD

26 сен 2023 : 		 MIKKEY DEE исполняет MOTÖRHEAD

14 сен 2023 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

12 сен 2023 : 		 Юбилейная версия альбома MOTÖRHEAD выйдет осенью

9 авг 2023 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполняет MOTÖRHEAD

5 авг 2023 : 		 Lemmy Forever At Wacken 2023

1 авг 2023 : 		 Прах Лемми теперь и на Вакене!

2 июн 2023 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

8 май 2023 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

26 апр 2023 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD выйдет летом

21 мар 2023 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD не смог попрощаться с Лемми
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REVEREND HORTON HEAT исполняют MOTÖRHEAD



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REVEREND HORTON HEAT представили собственную версию хита MOTÖRHEAD "Ace of Spades".

REVEREND HORTON HEAT Releases Cover Of MOTГ–RHEAD Classic "Ace Of Spades"; Official Video Streaming




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