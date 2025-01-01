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*У KING DIAMOND есть целых десять песен 59
*EKTOMORF выступят в России в мае 38
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 24
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 22
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Motörhead

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MOTÖRHEAD & GIRLSCHOOL в Top Of The Pops



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Видео исполнения композиции MOTÖRHEAD & GIRLSCHOOL “Please Don’t Touch” в программе Top Of The Pops доступно ниже. Съемки проходили 18 февраля 1981 года.




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