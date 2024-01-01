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*Умер Пол Ди'Анно 34
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 32
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 31
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 24
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 21
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 18
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 17
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
*Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN 14
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*Умер Пол Ди'Анно 34
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 32
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 31
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 24
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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Motörhead

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24 окт 2024 : 		 MOTÖRHEAD в чартах

6 сен 2024 : 		 Бокс-сет MOTÖRHEAD выйдет осенью

16 авг 2024 : 		 Новый релиз MOTÖRHEAD выйдет осенью

15 авг 2024 : 		 Путешествие Лемми и байкеров

12 авг 2024 : 		 Церемония в честь Лемми на BLOODSTOCK OPEN AIR

11 авг 2024 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о Лемми

25 июл 2024 : 		 Биография гитариста MOTÖRHEAD выйдет осенью

30 май 2024 : 		 REVEREND HORTON HEAT исполняют MOTÖRHEAD

28 май 2024 : 		 Фронтмен METALLICA о том, что Лемми нет в Зале славы рок-н-ролла: «Позорище!»

12 май 2024 : 		 MIKKEY DEE о финальном туре MOTÖRHEAD

22 апр 2024 : 		 Лемми отсыпали в Радугу

2 апр 2024 : 		 Новые комиксы от MOTÖRHEAD

26 мар 2024 : 		 Лемми отсыпят и в Радугу

18 мар 2024 : 		 Прах Лемми отсыпят и BLOODSTOCK

9 янв 2024 : 		 Новый релизы MOTÖRHEAD доступны для заказа

8 янв 2024 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о последних днях Лемми: «Мы так и не смогли попрощаться»

3 янв 2024 : 		 MIKKEY DEE: «Я скучаю по песням MOTÖRHEAD»

21 ноя 2023 : 		 MIKKEY DEE исполняет MOTÖRHEAD

30 окт 2023 : 		 Как барабанщик CLUTCH сыграл с Лемми

13 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

7 окт 2023 : 		 Выходит новая фотокнига о лидере MOTÖRHEAD

2 окт 2023 : 		 Новый журнал о MOTÖRHEAD выйдет осенью

28 сен 2023 : 		 MIKKEY DEE о финальных днях MOTÖRHEAD

26 сен 2023 : 		 MIKKEY DEE исполняет MOTÖRHEAD

14 сен 2023 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

12 сен 2023 : 		 Юбилейная версия альбома MOTÖRHEAD выйдет осенью
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MOTÖRHEAD в чартах



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Выпустив 11 октября новый 10"EP Bomber, MOTÖRHEAD вновь попали в десятку лучших — “Lawman” дебютировала на восьмой позиции в Official Physical Singles и Official Vinyl Singles.

MOTГ–RHEAD Land Top 10 Single On Two UK Charts




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