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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 37
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
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Motörhead

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Гитарист MOTÖRHEAD о Лемми



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Phil Campbell в недавней беседе с Sky News вспомнил о Лемми:

«Лемми был великим человеком. Он был настоящим пионером. Он и Литтл Ричард — настоящие, истинные великие рок-н-ролльщики, на мой взгляд. Он прожил свою жизнь по-своему. 95 процентов всего, что он делал, он делал по-своему. Ему были небезразличны фанаты, ему была небезразлична музыка. И когда он создавал MOTÖRHEAD, он сказал мне, что просто хотел создать незабываемую рок-н-ролльную группу. Так что я думаю, что он добился своего с группой. Но не проходит и дня, чтобы я не думал о нём. Он один из тех самых невероятных персонажей. Он был умным, добрым, сопереживал людям, у него было отличное чувство юмора. Таких музыкантов и людей уже не так много. Так что это здорово, что его помнят, и его определённо будут помнить во всем мире».




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