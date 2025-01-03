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MIKKEY DEE: «Еще денек и я бы сыграл с Лемми»



MIKKEY DEE опубликовал следующее сообщение:



«Прежде всего я хочу поблагодарить всех за душевные поздравления с Рождеством и Новым годом, на которые я не смог ответить. Я всегда стараюсь делать это каждый год.



«В этот праздничный сезон я попал в больницу с очень серьезной инфекцией крови (сепсис). Меня продержали в больнице три недели, но сейчас я дома и борюсь с этой мерзкой бактерией. К счастью, я получил фантастическую помощь в университетской больнице Sahlgrenska в Гетеборге, моем родном городе. Так что огромное спасибо всем врачам и медсестрам, которые оказывали мне самый лучший уход.



После нескольких операций я вернулся домой, и все показатели идут в правильном направлении. Впереди еще много восстановительных процедур и реабилитации. Сейчас я работаю на все 100%, чтобы вернуться за барабанную установку к началу серии концертов, стартующей в Лас-Вегасе 27 февраля.



Впереди у нас грандиозный 2025 год, празднование 60-летия SCORPIONS и множество захватывающих концертов по всему миру».



Итак, Stinger вышел, и я не могу дождаться, чтобы увидеть вас всех на дороге и зажигать от души! Я желаю всем фантастического 2025 года, крепкого здоровья и много рок-н-ролла!»



Ранее в интервью Aftonbladet он сказал, что после вывиха ноги в декабре у него развился сепсис. Поскольку у него были запланированы рождественские концерты в Valand в Гетеборге, он принял Alvedon, лекарство, используемое для лечения слабой или умеренной боли и лихорадки, и Voltaren, который используется для лечения боли и воспаления, чтобы чувствовать себя достаточно комфортно для последних концертов в этом году. В выходные перед Рождеством его состояние ухудшилось.



«Лодыжка чертовски распухла, потом приобрела странную форму и вид и стала похожа на пережаренную ветчину. Мне стало очень плохо, и мне пришлось ехать на скорой в Салгренску, а там выяснилось, что у меня очень высокие показатели, и я оказался в приоритете. Сразу же была проведена операция, первая из трех. Они вырезали все мертвое, зараженное и сильно зараженное. Это было не очень приятное для меня событие... Еще один день, и я бы играл на барабанах с Лемми. Это точно».











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