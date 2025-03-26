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Гитарист MOTÖRHEAD: «Иногда я играю на сцене, и у меня возникает ощущение, что рядом находится Лемми»



PHIL CAMPBELL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, сколько времени ему потребовалось, чтобы полностью освоиться на сцене без лидера MOTÖRHEAD Лемми:



«Просто берёшь и делаешь это. По сей день иногда я играю на сцене, и у меня возникает ощущение, что рядом находится Лем или кто-то из других участников группы. Но я вижу радость на лицах людей в аудитории, берусь за дело и выкладываюсь на полную. Мы хорошо исполняем эти песни, играем их достойно. Конечно, без Лема MOTÖRHEAD не получится, но мы стараемся. Это будет единственный шанс для молодых австралийцев услышать песни MOTÖRHEAD в исполнении участника группы. На наши концерты приходит много молодежи вне зависимости от того, играем мы вещи MOTÖRHEAD или свои собственные. Пожилые фанаты MOTÖRHEAD приводят на концерты своих маленьких детей. По сути, они просто приобщают их к хорошей живой музыке, потому что в наши дни так много чепухи с автотюном, фонограммой и прочим. Мы — настоящие, и так и должно быть».



По поводу того, каково ему играть со своими сыновьями в группе PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, которая была образована после распада MOTÖRHEAD:



«Это здорово, потому что я провёл много лет во время их взросления вдали от них, когда участвовал в MOTÖRHEAD. Так что здорово, что я могу что-то вернуть, провести с ними время и всё ещё колесить по миру в составе ещё одной крутой рок-н-ролльной группы. Они этого заслуживают. Они отличные музыканты. Наша группа очень сплочённая. Так что они заслужили это. Они заслужили право выступать на сцене. Это очень увлекательно, и я наслаждаюсь процессом».







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