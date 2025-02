сегодня



MOTÖRHEAD в Top Of The Pops



Видео исполнения композиции MOTÖRHEAD Overkill в рамках Top Of The Pops 1979, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили девятого марта, а альбом был выпущен на Bronze Records 24 марта 1979 года. http://www.imotorhead.com







