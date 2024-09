сегодня



Бокс-сет MOTÖRHEAD выйдет осенью



MOTÖRHEAD в октябре на виниле, двойном CD и в цифровом варианте выпустят бокс-сет "We Take No Prisoners", включающий синглы с 1995 по 2006 годы:



7” Box Set:



Disc One

"Sacrifice"

"Over Your Shoulder" (Live)





Disc Two

"I Don't Believe A Word" (Single Edit)

"Overnight Sensation" (Live)





Disc Three

"Love For Sale"

"Take The Blame"





Disc Four

"God Save The Queen"

"One More Fucking Time"





Disc Five

"Shut Your Mouth"

"See Me Burning"





Disc Six

"Whorehouse Blues"

"Killers"





Disc Seven

"God Was Never On Your Side"

"Trigger"





Disc Eight

"R.A.M.O.N.E.S." (2006 version)

"R.A.M.O.N.E.S." (Live)





Disc Nine

A/B: Inferno Interview - Bel Age Hotel, California, April 2004 (w/ Mikkey Dee and Lemmy)





CD Edition:





Disc One

"Sacrifice"

"Order / Fade To Black"

"Over Your Shoulder" (Live)

"I Don't Believe A Word" (Single Edit)

"Overnight Sensation" (Live)

"Love For Sale"

"Take The Blame"

"God Save The Queen"

"One More Fucking Time"





Disc Two

"Shut Your Mouth" (Single Edit)

"See Me Burning"

"Whorehouse Blues"

"Killers"

"God Was Never On Your Side"

"Trigger"

"R.A.M.O.N.E.S."

"Devil I Know"

"R.A.M.O.N.E.S." (Live)

Inferno Interview

Inferno Interview - Bel Age Hotel, California, April 2004 (w/ Mikkey Dee and Lemmy)







