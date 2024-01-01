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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 30
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 28
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Motörhead

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Биография гитариста MOTÖRHEAD выйдет осенью



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Шестого сентября BMG выпустят особое издание в честь гитариста MOTÖRHEAD Эдди Кларка — это 320-страничная биография, написанная журналистом Kris Needs и вдовой музыканта и специальная четырехдисковая подборка творческой деятельности знаменитого музыканта:

CD One: The Early Years

01. Intro - Fast Eddie Clarke
02. Cloud - Curtis Knight Zeus
03. The Confession - Curtis Knight Zeus
04. People Places And Things - Curtis Knight Zeus
05. Takin' It Easy - Continuous Performance
06. In The Morning - Continuous Performance
07. White Lightning - The Muggers
08. (Just A) Nightmare - The Muggers
09. Summertime Blues - The Muggers

CD Two: Motörhead

01. Ace Of Spades
02. Step Down (Eddie vocals)
03. Lawman ("Bomber" demo)
04. Alligator ("Bomber" demo)
05. Dead Men Tell No Tales ("Bomber" demo)
06. Emergency (Eddie vocals)
07. Motörhead (Live)
08. Stone Dead Forever (Eddie vocals)
09. Iron Fist
10. Bomber
11. The Chase Is Better Than The Catch
12. The Hammer
13. Overkill

CD Three: Fastway

01. All I Need Is Your Love (Pete Way demo)
02. Say What You Will
03. Feel Me, Touch Me (Pete Way demo)
04. Easy Livin' (Live, Loudpark 07)
05. Trick Or Treat
06. Heft
07. All Fired Up
08. Change Of Heart
09. Deliver Me (Remix)
10. Fade Out (Remix)
11. Leave The Light On (Remix)
12. Lovin' Fool (Remix)
13. Sick As A Dog (Remix)

CD Four: The Solo Years

01. Snakebite (new version)
02. Laugh At The Devil (new version)
03. All Over Bar The Shouting
04. No Satisfaction
05. Make My Day (feat. Bill Sharpe)
06. Heavy Load (feat. Bill Sharpe)
07. Walking Too Slow (feat. Bill Sharpe)
08. Ethereal Blue (feat. Bill Sharpe)
09. Mountains To The Sea (feat. Bill Sharpe)
10. My New Life (feat. Bill Sharpe)
11. Over And Out
12. 21st Century (Alternative Mix) - Black Electric




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