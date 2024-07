Биография гитариста MOTÖRHEAD выйдет осенью

сегодня



Шестого сентября BMG выпустят особое издание в честь гитариста MOTÖRHEAD Эдди Кларка — это 320-страничная биография, написанная журналистом Kris Needs и вдовой музыканта и специальная четырехдисковая подборка творческой деятельности знаменитого музыканта:



CD One: The Early Years



01. Intro - Fast Eddie Clarke

02. Cloud - Curtis Knight Zeus

03. The Confession - Curtis Knight Zeus

04. People Places And Things - Curtis Knight Zeus

05. Takin' It Easy - Continuous Performance

06. In The Morning - Continuous Performance

07. White Lightning - The Muggers

08. (Just A) Nightmare - The Muggers

09. Summertime Blues - The Muggers



CD Two: Motörhead



01. Ace Of Spades

02. Step Down (Eddie vocals)

03. Lawman ("Bomber" demo)

04. Alligator ("Bomber" demo)

05. Dead Men Tell No Tales ("Bomber" demo)

06. Emergency (Eddie vocals)

07. Motörhead (Live)

08. Stone Dead Forever (Eddie vocals)

09. Iron Fist

10. Bomber

11. The Chase Is Better Than The Catch

12. The Hammer

13. Overkill



CD Three: Fastway



01. All I Need Is Your Love (Pete Way demo)

02. Say What You Will

03. Feel Me, Touch Me (Pete Way demo)

04. Easy Livin' (Live, Loudpark 07)

05. Trick Or Treat

06. Heft

07. All Fired Up

08. Change Of Heart

09. Deliver Me (Remix)

10. Fade Out (Remix)

11. Leave The Light On (Remix)

12. Lovin' Fool (Remix)

13. Sick As A Dog (Remix)



CD Four: The Solo Years



01. Snakebite (new version)

02. Laugh At The Devil (new version)

03. All Over Bar The Shouting

04. No Satisfaction

05. Make My Day (feat. Bill Sharpe)

06. Heavy Load (feat. Bill Sharpe)

07. Walking Too Slow (feat. Bill Sharpe)

08. Ethereal Blue (feat. Bill Sharpe)

09. Mountains To The Sea (feat. Bill Sharpe)

10. My New Life (feat. Bill Sharpe)

11. Over And Out

12. 21st Century (Alternative Mix) - Black Electric







