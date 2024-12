сегодня



Новый релиз MOTÖRHEAD



MOTÖRHEAD по случаю очередного дня рождения Лемми, которому могло бы исполниться 79 лет, опубликовали The Löst Tapes Vol. 6, запись берлинского концерта 1992 года:



"I’ll Be Your Sister" (Live in Berlin 1992)

"Traitor" (Live in Berlin 1992)

"I'm So Bad (Baby I Don't Care)" (Live in Berlin 1992)

"Metropolis" (Live in Berlin 1992)

"Bad Religion" (Live in Berlin 1992)

"Hellraiser" (Live in Berlin 1992)

"Just ‘Cos You Got The Power" (Live in Berlin 1992)

"Love Me Forever" (Live in Berlin 1992)

Mikkey Drum Solo (Live in Berlin 1992)

"The One To Sing The Blues" (Live in Berlin 1992)

"You Better Run" (Live in Berlin 1992)

"Killed By Death" (Live in Berlin 1992)

"Going To Brazil" (Live in Berlin 1992)

"Overkill" (Live in Berlin 1992)

Phil and Wurzel Guitar Solo (Live in Berlin 1992)

"Cat Scratch Fever" (Live in Berlin 1992)

"Ace of Spades" (Live in Berlin 1992)











