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Церемония в честь Лемми на BLOODSTOCK OPEN AIR



В рамках проходившего на выходных фестиваля BLOODSTOCK OPEN AIR была воссоздана гримерка Лемми. Поклонники, пришедшие на фестиваль, смогли не только отдать дань уважения специально созданному бюсту с прахом Лемми, но и увидеть целый ряд подлинных личных вещей, включая его культовую шляпу, ботинки, бас-гитару и нарисованные от руки рисунки, а также написанные от руки тексты песен, атрибутику из гримерки и никогда ранее не виденную подборку его личных фотографий. Видео доступно ниже.







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