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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 38
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*MASTODON выпускают кофе 27
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 24
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Motörhead

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12 авг 2024 : 		 Церемония в честь Лемми на BLOODSTOCK OPEN AIR

11 авг 2024 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о Лемми

25 июл 2024 : 		 Биография гитариста MOTÖRHEAD выйдет осенью

30 май 2024 : 		 REVEREND HORTON HEAT исполняют MOTÖRHEAD

28 май 2024 : 		 Фронтмен METALLICA о том, что Лемми нет в Зале славы рок-н-ролла: «Позорище!»

12 май 2024 : 		 MIKKEY DEE о финальном туре MOTÖRHEAD

22 апр 2024 : 		 Лемми отсыпали в Радугу

2 апр 2024 : 		 Новые комиксы от MOTÖRHEAD

26 мар 2024 : 		 Лемми отсыпят и в Радугу

18 мар 2024 : 		 Прах Лемми отсыпят и BLOODSTOCK

9 янв 2024 : 		 Новый релизы MOTÖRHEAD доступны для заказа

8 янв 2024 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о последних днях Лемми: «Мы так и не смогли попрощаться»

3 янв 2024 : 		 MIKKEY DEE: «Я скучаю по песням MOTÖRHEAD»

21 ноя 2023 : 		 MIKKEY DEE исполняет MOTÖRHEAD

30 окт 2023 : 		 Как барабанщик CLUTCH сыграл с Лемми

13 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

7 окт 2023 : 		 Выходит новая фотокнига о лидере MOTÖRHEAD

2 окт 2023 : 		 Новый журнал о MOTÖRHEAD выйдет осенью

28 сен 2023 : 		 MIKKEY DEE о финальных днях MOTÖRHEAD

26 сен 2023 : 		 MIKKEY DEE исполняет MOTÖRHEAD

14 сен 2023 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

12 сен 2023 : 		 Юбилейная версия альбома MOTÖRHEAD выйдет осенью

9 авг 2023 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполняет MOTÖRHEAD

5 авг 2023 : 		 Lemmy Forever At Wacken 2023

1 авг 2023 : 		 Прах Лемми теперь и на Вакене!

2 июн 2023 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD
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Церемония в честь Лемми на BLOODSTOCK OPEN AIR



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В рамках проходившего на выходных фестиваля BLOODSTOCK OPEN AIR была воссоздана гримерка Лемми. Поклонники, пришедшие на фестиваль, смогли не только отдать дань уважения специально созданному бюсту с прахом Лемми, но и увидеть целый ряд подлинных личных вещей, включая его культовую шляпу, ботинки, бас-гитару и нарисованные от руки рисунки, а также написанные от руки тексты песен, атрибутику из гримерки и никогда ранее не виденную подборку его личных фотографий. Видео доступно ниже.




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