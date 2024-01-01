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Motörhead

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Фронтмен METALLICA о том, что Лемми нет в Зале славы рок-н-ролла: «Позорище!»



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В рамках подкаста "The Metallica Report", публикующего еженедельную инсайдерскую информацию обо всём, что связано с METALLICA, фронтмен METALLICA James Hetfield рассказал о некоторых из своих недавно сделанных татуировок, в том числе об одной, которая отдаёт дань уважения Лемми Килмистеру и содержит прах покойного лидера MOTÖRHEAD:

«Думаю, в свободное от работы время ты становишься немного креативнее, чем при сочинении песен. Например, я занимаюсь рисованием. Я снова запустил свой Photoshop и работаю, придумываю идеи для футболок. И да, я всегда любил татуировки. Как все знают, я любитель логотипов. Так что я сделал себе татуировки на руках. А потом у моей девушки Адрианы скончалась её лучшая подруга. И мы как раз говорили о возможности поместить прах в чернила, чтобы представить таким образом кого-то, кого вы носите с собой по жизни. Так что я задумался о том, что могло бы представлять этого человека и воспоминания о его жизни — какие это воспоминания, — и вспомнил, что мне дали немного праха Лемми и маленькую серебряную пулю, которая была как ожерелье, и я использовал его прах, чтобы набить себе Железный крест и туз пик. Так что Лемми по-прежнему может путешествовать по миру вместе со мной. И это напоминание о том, каким вдохновением он был для меня по жизни — что делать, чего не делать. И я отдаю ему дань уважения вместо того, чтобы включить его в Зал славы рок-н-ролла, который до сих пор продолжает меня бесить».

По поводу несправедливости отсутствия Лемми в Зале славы рок-н-ролла Hetfield сказал:

«Самый рок-н-ролльный человек на этой планете не попал в Зал славы рок-н-ролла, и это надувательство, позор. Это своего рода неуважение к рок-н-роллу. Так что это моя дань уважения ему».

Hetfield также в шутку упомянул о том, что Лемми однажды заявил, что выпивает бутылку Jack Daniel's каждый день и делает это с 30 лет. По слухам, за время работы в HAWKWIND у Лемми также развилась зависимость от амфетамина и ЛСД, особенно от первого.

Джеймс сказал:

«Мой приятель, татуировщик Кори Миллер, который сделал много моих работ, спросил: "Ты уверен, что хочешь это сделать? Ты проконсультировался со своим врачом? В его прахе всё ещё может быть большое количество спидов или, знаешь, чего угодно — я не знаю — отвёртки. Ты проверил своего спонсора? Ты не против?" И да, я надеюсь, что большая часть этой фигни сгорела. И это очевидные шутки».

James подвёл итог, объяснив причины, по которым он захотел отдать дань уважения Лемми таким способом:

«Он был за рок-н-ролл, и какое бы название ему ни давали — тяжёлый металл, панк — "Мы - MOTÖRHEAD. Мы играем рок-н-ролл"».




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