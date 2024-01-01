сегодня



Путешествие Лемми и байкеров



В понедельник (12 августа) группа из 55 байкеров на Harley-Davidson доставила бюст с прахом легенды MOTÖRHEAD Лемми Килмистера в Rock City в Ноттингеме (Великобритания).



Процессия состоялась после завершения фестиваля Bloodstock Open Air, который заказал специальный бюст для праха Лемми, чтобы разместить его в Rock City.



Теперь бюст будет выставлен в этом месте, где MOTÖRHEAD отыграли 10 концертов в период с 1987 по 2006 год, а затем вернется на Bloodstock, и так каждый август.



Amy Lawson, Rock City: «Мы очень рады, что бюст Лемми прибыл в свой новый дом в Rock City, и для нас большая честь, что фестиваль Bloodstock выбрал именно нашу площадку для размещения бюста в период его ежегодного паломничества на их мероприятие.



Кажется уместным, что бюст, посвященный такому культовому первопроходцу в роке, будет находиться в месте, которое так тесно связано с его музыкальным наследием. Нам не терпится поприветствовать легионы его преданных поклонников, чтобы отдать дань уважения иконе».



























+0 -0



просмотров: 99

