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Motörhead

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Путешествие Лемми и байкеров



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В понедельник (12 августа) группа из 55 байкеров на Harley-Davidson доставила бюст с прахом легенды MOTÖRHEAD Лемми Килмистера в Rock City в Ноттингеме (Великобритания).

Процессия состоялась после завершения фестиваля Bloodstock Open Air, который заказал специальный бюст для праха Лемми, чтобы разместить его в Rock City.

Теперь бюст будет выставлен в этом месте, где MOTÖRHEAD отыграли 10 концертов в период с 1987 по 2006 год, а затем вернется на Bloodstock, и так каждый август.

Amy Lawson, Rock City: «Мы очень рады, что бюст Лемми прибыл в свой новый дом в Rock City, и для нас большая честь, что фестиваль Bloodstock выбрал именно нашу площадку для размещения бюста в период его ежегодного паломничества на их мероприятие.

Кажется уместным, что бюст, посвященный такому культовому первопроходцу в роке, будет находиться в месте, которое так тесно связано с его музыкальным наследием. Нам не терпится поприветствовать легионы его преданных поклонников, чтобы отдать дань уважения иконе».














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