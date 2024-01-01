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Новая книга от MOTÖRHEAD



Лемми был заядлым каракулистом и писателем, заполняя множество дневников на протяжении многих лет. Он всегда надеялся, что коллекция его уникальных взглядов на жизнь будет опубликована, и вот MOTÖRHEAD с гордостью объявляют о выпуске 500 экземпляров «Ye Book Of Inconsequential Scribbles Of Lemmy Kilmister 1st Esq.», долгожданного коллекционного издания, продающегося исключительно онлайн. Книга, в которой представлены лучшие каракули Лемми, позволяет заглянуть в сознание человека, чей взгляд на мир отличается язвительным юмором и вечной прозорливостью. Пред-заказ стартует с 23 октября.







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