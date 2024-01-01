сегодня



Вскрытие MOTÖRHEAD



Видео, рассказывающее о новом бокс-сете MOTÖRHEAD, We Take No Prisoners: The Singles 1995 - 2006, доступно для просмотра ниже:



Disc One

"Sacrifice"

"Over Your Shoulder" (Live)



Disc Two

"I Don't Believe A Word" (Single Edit)

"Overnight Sensation" (Live)



Disc Three

"Love For Sale"

"Take The Blame"



Disc Four

"God Save The Queen"

"One More Fucking Time"



Disc Five

"Shut Your Mouth"

"See Me Burning"



Disc Six

"Whorehouse Blues"

"Killers"



Disc Seven

"God Was Never On Your Side"

"Trigger"



Disc Eight

"R.A.M.O.N.E.S." (2006 version)

"R.A.M.O.N.E.S." (Live)



Disc Nine

A/B: Inferno Interview - Bel Age Hotel, California, April 2004 (w/ Mikkey Dee and Lemmy)







+0 -0



просмотров: 49

