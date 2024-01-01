Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 69
*Умер Пол Ди'Анно 37
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 19
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 15
*Барабанщик AS I LAY DYING покинул группу 14
*Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN 14
*Новое видео LINKIN PARK 13
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я и на смертном одре буду наяривать ... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 69
*Умер Пол Ди'Анно 37
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 19
[= ||| все новости группы



*

Motörhead

*



28 окт 2024 : 		 Вскрытие MOTÖRHEAD

25 окт 2024 : 		 Новая книга от MOTÖRHEAD

24 окт 2024 : 		 MOTÖRHEAD в чартах

6 сен 2024 : 		 Бокс-сет MOTÖRHEAD выйдет осенью

16 авг 2024 : 		 Новый релиз MOTÖRHEAD выйдет осенью

15 авг 2024 : 		 Путешествие Лемми и байкеров

12 авг 2024 : 		 Церемония в честь Лемми на BLOODSTOCK OPEN AIR

11 авг 2024 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о Лемми

25 июл 2024 : 		 Биография гитариста MOTÖRHEAD выйдет осенью

30 май 2024 : 		 REVEREND HORTON HEAT исполняют MOTÖRHEAD

28 май 2024 : 		 Фронтмен METALLICA о том, что Лемми нет в Зале славы рок-н-ролла: «Позорище!»

12 май 2024 : 		 MIKKEY DEE о финальном туре MOTÖRHEAD

22 апр 2024 : 		 Лемми отсыпали в Радугу

2 апр 2024 : 		 Новые комиксы от MOTÖRHEAD

26 мар 2024 : 		 Лемми отсыпят и в Радугу

18 мар 2024 : 		 Прах Лемми отсыпят и BLOODSTOCK

9 янв 2024 : 		 Новый релизы MOTÖRHEAD доступны для заказа

8 янв 2024 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о последних днях Лемми: «Мы так и не смогли попрощаться»

3 янв 2024 : 		 MIKKEY DEE: «Я скучаю по песням MOTÖRHEAD»

21 ноя 2023 : 		 MIKKEY DEE исполняет MOTÖRHEAD

30 окт 2023 : 		 Как барабанщик CLUTCH сыграл с Лемми

13 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

7 окт 2023 : 		 Выходит новая фотокнига о лидере MOTÖRHEAD

2 окт 2023 : 		 Новый журнал о MOTÖRHEAD выйдет осенью

28 сен 2023 : 		 MIKKEY DEE о финальных днях MOTÖRHEAD

26 сен 2023 : 		 MIKKEY DEE исполняет MOTÖRHEAD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вскрытие MOTÖRHEAD



zoom
Видео, рассказывающее о новом бокс-сете MOTÖRHEAD, We Take No Prisoners: The Singles 1995 - 2006, доступно для просмотра ниже:

Disc One
"Sacrifice"
"Over Your Shoulder" (Live)

Disc Two
"I Don't Believe A Word" (Single Edit)
"Overnight Sensation" (Live)

Disc Three
"Love For Sale"
"Take The Blame"

Disc Four
"God Save The Queen"
"One More Fucking Time"

Disc Five
"Shut Your Mouth"
"See Me Burning"

Disc Six
"Whorehouse Blues"
"Killers"

Disc Seven
"God Was Never On Your Side"
"Trigger"

Disc Eight
"R.A.M.O.N.E.S." (2006 version)
"R.A.M.O.N.E.S." (Live)

Disc Nine
A/B: Inferno Interview - Bel Age Hotel, California, April 2004 (w/ Mikkey Dee and Lemmy)

MOTГ–RHEAD's We Take No Prisoners: The Singles 1995 - 2006 Out Now; Unboxing Video Posted




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 49

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом