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Queen

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1 мар 2019 : 		 Байопик QUEEN выйдет в Китае без поцелуев Фредди с мужчинами

25 фев 2019 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT выступили на церемонии вручения премии «Оскар»

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28 янв 2019 : 		 Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1990-х

27 янв 2019 : 		 Биопик QUEEN сняли с премии GLAAD из-за секс-скандала с режиссёром

23 янв 2019 : 		 Биопик QUEEN получил пять номинаций на Оскар

13 янв 2019 : 		 Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1980-х

11 янв 2019 : 		 На показах фильма о QUEEN можно будет спеть вместе с героями

9 янв 2019 : 		 Видео QUEEN из реконструкции концерта Live Aid

7 янв 2019 : 		 Фильм о QUEEN получил награду в категории «Лучшая драма» на церемонии «Золотой глобус»

6 янв 2019 : 		 Гитарист ANTHRAX заявил, что QUEEN сейчас звучат даже лучше, чем 40 лет назад

31 дек 2018 : 		 Гитарист QUEEN о фильме

30 дек 2018 : 		 Фильм о QUEEN получил очередные номинации

29 дек 2018 : 		 Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1970-х

13 дек 2018 : 		 Саундтрек к фильму о QUEEN выйдет на виниле

11 дек 2018 : 		 "Bohemian Rhapsody" QUEEN стала самой популярной песней XX века на цифровых сервисах

7 дек 2018 : 		 Байопик о QUEEN получил две номинации на Золотой Глобус

28 ноя 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES: «QUEEN — лучшая группа всех времён и народов!»

14 ноя 2018 : 		 В Малайзии не подвергали фильм о QUEEN большой цензуре

5 ноя 2018 : 		 Фильм о QUEEN собрал уже более ста миллионов долларов

30 окт 2018 : 		 Хит QUEEN 42 голосами

18 окт 2018 : 		 Фрагмент нового фильма о QUEEN

10 окт 2018 : 		 Лего-версия песни QUEEN

4 окт 2018 : 		 Рами Малек рассказал о своём видении образа Фредди Меркьюри в фильме о QUEEN «Богемская рапсодия»
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Барабанщик QUEEN выпустил сольный сингл



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Барабанщик QUEEN Roger Taylor выпустил новый сольный сингл "Gangsters Are Running This World". Эта песня является комментарием к текущему состоянию мира и включает в себя первые строчки: «На улицах кровь / Паника в воздухе / Рынки растут / В безумии и страхе».

Taylor не в первый раз использует музыку как обращение к политической ситуации. Ещё в 2011 году он переиздал свою песню-протест о медиамагнате и владельце Fox News — Руперте Мердоке. Трек под названием "Dear Mr Murdoch" был впервые написан в 1994 году и вошёл в альбом "Happiness".

«У всех есть свое мнение, и мне просто повезло, что у меня есть отдушина, — сказал Roger. — Я предпочитаю держаться подальше от политики, правда. Я живу не в пушистом, свободном от травли мире».

Оригинальные участники QUEEN Taylor и гитарист Brian May снова объединятся с вокалистом Adam'ом Lambert'ом для тура "Rhapsody" — эпического 25-дневного турне с середины июля до конца августа. Гастроли пройдут при поддержке Live Nation.

Биографический фильм о QUEEN «Богемская рапсодия» собрал 890 миллионов долларов в глобальном прокате. В удостоенном наград фильме рассказывается о жизни и карьере фронтмена QUEEN Фредди Меркьюри, умершего от болезней, связанных со СПИДом, в возрасте 45 лет.



QUEEN




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