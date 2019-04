сегодня



Барабанщик QUEEN выпустил сольный сингл



Барабанщик QUEEN Roger Taylor выпустил новый сольный сингл "Gangsters Are Running This World". Эта песня является комментарием к текущему состоянию мира и включает в себя первые строчки: «На улицах кровь / Паника в воздухе / Рынки растут / В безумии и страхе».



Taylor не в первый раз использует музыку как обращение к политической ситуации. Ещё в 2011 году он переиздал свою песню-протест о медиамагнате и владельце Fox News — Руперте Мердоке. Трек под названием "Dear Mr Murdoch" был впервые написан в 1994 году и вошёл в альбом "Happiness".



«У всех есть свое мнение, и мне просто повезло, что у меня есть отдушина, — сказал Roger. — Я предпочитаю держаться подальше от политики, правда. Я живу не в пушистом, свободном от травли мире».



Оригинальные участники QUEEN Taylor и гитарист Brian May снова объединятся с вокалистом Adam'ом Lambert'ом для тура "Rhapsody" — эпического 25-дневного турне с середины июля до конца августа. Гастроли пройдут при поддержке Live Nation.



Биографический фильм о QUEEN «Богемская рапсодия» собрал 890 миллионов долларов в глобальном прокате. В удостоенном наград фильме рассказывается о жизни и карьере фронтмена QUEEN Фредди Меркьюри, умершего от болезней, связанных со СПИДом, в возрасте 45 лет.















+0 -0









просмотров: 242