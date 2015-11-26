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*Гитарист QUEEN назван лучшим 152
*Первый перезаписанный трек от IN FLAMES 93
*Журнальные столики от фронтмена METALLICA 64
*JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!» 28
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
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Queen

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19 июн 2020 : 		 Концерт QUEEN + ADAM LAMBERT онлайн

13 июн 2020 : 		 Вокалист QUEEN критикует Трампа за бездействие

9 июн 2020 : 		 Гитарист QUEEN назван лучшим

20 май 2020 : 		 Музыканты QUEEN, ARCH ENEMY, EVANESCENCE, TESTAMENT, STEELHEART записали хит QUEEN

17 май 2020 : 		 ADAM LAMBERT о воссоздании классического сета QUEEN Live Aid

16 май 2020 : 		 Вокалист QUEEN: «Местные власти справляются с COVID-19 хорошо, а вот на федеральном уровне хаос»

10 май 2020 : 		 ADAM LAMBERT о выступлениях с QUEEN: «Я рву ж***у на британский флаг, исполняя песни Фредди»

7 май 2020 : 		 Гитарист QUEEN не видит продолжения для "Bohemian Rhapsody"

5 май 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT выпустили сингл

22 апр 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT исполнили хит на карантине

21 апр 2020 : 		 Музыканты QUEEN и JEFF SCOTT SOTO исполняют хит QUEEN

16 апр 2020 : 		 ADAM LAMBERT больше не нервничает перед выступлениями с QUEEN

7 апр 2020 : 		 Гитарист QUEEN о пандемии

6 мар 2020 : 		 ROBBIE WILLIAMS не пошёл в QUEEN

21 фев 2020 : 		 ADAM LAMBERT о Фредди Меркьюри: «Надеюсь, что в какой-то мере я смогу сохранить его дух»

17 фев 2020 : 		 QUEEN повторили сет 1985 LIVE AID

12 фев 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT исполняют LED ZEPPELIN

28 янв 2020 : 		 Гитарист QUEEN поздравил барабанщика с присуждением почётного звания

25 янв 2020 : 		 Вокалист QUEEN организовал FEEL SOMETHING FOUNDATION для поддержки организаций ЛГБТИ

21 янв 2020 : 		 Выходит монета QUEEN

16 янв 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT и ALICE COOPER примут участие в благотворительном концерте

12 янв 2020 : 		 Гитарист QUEEN BRIAN MAY рассказал о депрессии во время праздников, которая парализовала его «безнадёжностью» и «страхом»

8 янв 2020 : 		 QUEEN выпустят сборник, треки для которого выбрали фэны

3 янв 2020 : 		 Гитарист QUEEN отказался от мяса и стал веганом в ходе акции Veganuary

9 дек 2019 : 		 Видео о первом визите QUEEN в Японию

21 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT
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Концерт QUEEN + ADAM LAMBERT онлайн



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QUEEN + ADAM LAMBERTв это воскресенье с 12 p.m. PDT / 3 p.m. EDT на 24 часа на официальном канале QUEEN разместят запись с выступлений коллектива в прошлом— именно 21 июня на О2 должен был бы стартовать тур по Великобритании с 14-ю выступлениями.

QUEEN + ADAM LAMBERT Prove Show Must Go On With YouTube Tour Watch Party








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