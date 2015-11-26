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Концерт QUEEN + ADAM LAMBERT онлайн



QUEEN + ADAM LAMBERTв это воскресенье с 12 p.m. PDT / 3 p.m. EDT на 24 часа на официальном канале QUEEN разместят запись с выступлений коллектива в прошлом— именно 21 июня на О2 должен был бы стартовать тур по Великобритании с 14-ю выступлениями.



















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