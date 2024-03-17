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*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
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Гитарист QUEEN о Фредди Меркьюри: «Он был мастером риффов»



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В недавнем эксклюзивном интервью Total Guitar гитарист Queen Brian May раскрыл неожиданный факт о процессе создания песен группы.

May сказал, что идея финальной части "Bohemian Rhapsody" принадлежит Фредди Меркьюри. Несмотря на репутацию виртуоза фортепиано, Меркьюри умел создавать тяжёлые риффы, в том числе и в "Ogre Battle".

Вопреки распространённому мнению, покойный фронтмен был не только любителем лёгкой музыки, как объяснил May:

«Это забавно, но Фредди был мастером риффов, правда! Рифф для "Ogre Battle" [из альбома 1974 года "Queen II"] — многие думают, что он мой, но его придумал Фредди. Так что у него было очень хорошее чутье в "тяжёлом" стиле. Он был приверженцем Джими Хендрикса. Люди думают, что его интересовала только лёгкая музыка, но это не так. Ему нравились и тяжёлые вещи».

QUEEN Guitarist BRIAN MAY On FREDDIE MERCURY - "People Think He Was Just Concerned With The Lighter Stuff But ItвЂ™s Not True; Freddie Was A Good Riffmeister, He Did Enjoy The Heavy Stuff, Too"




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17 мар 2024
IJzerklompje
Queen II до сих пор остаётся самым интересным, артовым альбомом группы, и мне бы группа намного больше пришлась бы по стезе, если бы ударились в него сильнее.

просмотров: 508

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