сегодня



Гитарист QUEEN о Фредди Меркьюри: «Он был мастером риффов»



В недавнем эксклюзивном интервью Total Guitar гитарист Queen Brian May раскрыл неожиданный факт о процессе создания песен группы.



May сказал, что идея финальной части "Bohemian Rhapsody" принадлежит Фредди Меркьюри. Несмотря на репутацию виртуоза фортепиано, Меркьюри умел создавать тяжёлые риффы, в том числе и в "Ogre Battle".



Вопреки распространённому мнению, покойный фронтмен был не только любителем лёгкой музыки, как объяснил May:



«Это забавно, но Фредди был мастером риффов, правда! Рифф для "Ogre Battle" [из альбома 1974 года "Queen II"] — многие думают, что он мой, но его придумал Фредди. Так что у него было очень хорошее чутье в "тяжёлом" стиле. Он был приверженцем Джими Хендрикса. Люди думают, что его интересовала только лёгкая музыка, но это не так. Ему нравились и тяжёлые вещи».







+1 -0



( 1 ) просмотров: 508