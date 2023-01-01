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Queen

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Пианино, за которым Фредди написал "Богемскую рапсодию", ушло за два миллиона+



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Пианино, за которым Фредди написал знаменитую “Bohemian Rhapsody”, было продано на аукционе Sotheby за 2.2 миллиона долларов. По данным Wall Street Journal, продажа Yamaha Grand 1973 года превзошла сумму в 2,1 млн. долл., заплаченную за Steinway Джона Леннона, который он использовал для написания песни "Imagine", а в 2000 году его купил Джордж Майкл.

В его коллекцию, которую Меркьюри однажды назвал "изысканным беспорядком", входили рукописные тексты оперного гимна группы Queen, которые были проданы за 1,7 млн. долларов. Примечательно, что на 15 страницах текста, написанного на канцелярском бланке ныне не существующей авиакомпании, можно увидеть, что песня чуть было не получила название "Монгольская рапсодия", но певец зачеркнул его и заменил на аналогичное по слогу "Богемская".

Другие предметы, связанные с "Рапсодией", были проданы в среду с высокой ценой. Золотая брошь Cartier, которую менеджер группы подарил каждому участнику после попадания песни на первое место, с надписью "Queen number 1" была продана за 208 000 долларов, а серебряный браслет в виде змеи, который фронтмен носил в клипе, был продан на аукционе за 881 717 долларов — рекордная цена для украшения, принадлежавшего когда-то рок-звезде, по данным Sotheby's.

FREDDIE MERCURYвЂ™s Prized Piano Sells At Auction For $2.2 Million; Used To Compose QUEEN Classic




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