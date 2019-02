сегодня



QUEEN + ADAM LAMBERT выступили на церемонии вручения премии «Оскар»



Легендарная группа QUEEN вместе с Adam'ом Lambert'ом выступила на 91-й церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде.



Музыканты исполнили перед залом, состоящим из звёзд мира искусства, попурри из двух своих самых знаковых песен — "We Will Rock You" и "We Are The Champions", сорвав продолжительные овации. Это было историческое выступление, так как церемонию вручения премии «Оскар» впервые в истории открывала рок-группа подобного масштаба.



«Сперва на сцене появился Brian May, исполняя на своей гитаре канонические аккорды из "We Will Rock You". К нему присоединился Lambert, отдавая дань уважения неподвластному гравитации вокалу Фредди Меркьюри и безошибочно угадываемому артистизму», — сообщает Rolling Stone.



Биографический фильм QUEEN «Богемская рапсодия» был отмечен пятью Оскарами, включая премию в категории «Лучшая картина». Рами Малек, который исполнил роль Фредди Меркьюри в фильме, получил приз в номинации «Лучший актёр» за перевоплощение в покойного певца.









QUEEN original band members Brian May and Roger Taylor will team up once more with vocalist Adam Lambert for the "Rhapsody" tour, an epic 25-date run from mid-July through late August. The North American headline tour will be produced by Live Nation.









+3 -3









просмотров: 1021