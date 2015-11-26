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Queen

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QUEEN + ADAM LAMBERT выступили на церемонии вручения премии «Оскар»



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Легендарная группа QUEEN вместе с Adam'ом Lambert'ом выступила на 91-й церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде.

Музыканты исполнили перед залом, состоящим из звёзд мира искусства, попурри из двух своих самых знаковых песен — "We Will Rock You" и "We Are The Champions", сорвав продолжительные овации. Это было историческое выступление, так как церемонию вручения премии «Оскар» впервые в истории открывала рок-группа подобного масштаба.

«Сперва на сцене появился Brian May, исполняя на своей гитаре канонические аккорды из "We Will Rock You". К нему присоединился Lambert, отдавая дань уважения неподвластному гравитации вокалу Фредди Меркьюри и безошибочно угадываемому артистизму», — сообщает Rolling Stone.

Биографический фильм QUEEN «Богемская рапсодия» был отмечен пятью Оскарами, включая премию в категории «Лучшая картина». Рами Малек, который исполнил роль Фредди Меркьюри в фильме, получил приз в номинации «Лучший актёр» за перевоплощение в покойного певца.



Watch QUEEN + ADAM LAMBERT Perform At 91st ACADEMY AWARDS

QUEEN original band members Brian May and Roger Taylor will team up once more with vocalist Adam Lambert for the "Rhapsody" tour, an epic 25-date run from mid-July through late August. The North American headline tour will be produced by Live Nation.




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