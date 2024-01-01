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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 37
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*MARTY FRIEDMAN: «Гитаристы всё ещё надеются, что гитара и да... 16
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Queen

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Концертный релиз QUEEN выйдет весной



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Десятого мая на двойном Blu-ray в 4K Ultra High Definition и двойном CD/ тройном виниле состоится релиз QUEEN "Queen Rock Montreal", записанный на выступления 24 и 25 ноября 1981 года.

Brian May: «Монреаль — один из наших любимых городов, там отличная публика, очень энергичная. Мы уже несколько раз играли в этом зале, The Forum, и он всегда был переполнен по-настоящему восторженными людьми, которые подарили нам много энергии».

Blu-ray – Disc 1

Queen Rock Montreal (full frame version)

1 Intro (Taylor)

2 We Will Rock You [Fast] (May)

3 Let Me Entertain You (Mercury)

4 Play The Game (Mercury)

5 Somebody To Love (Mercury)

6 Killer Queen (Mercury)

7 I’m In Love With My Car (Taylor)

8 Get Down Make Love (Mercury)

9 Save Me (May)

10 Now I’m Here (May)

11 Dragon Attack (May)

12 Now I’m Here [Reprise] (May)

13 Love Of My Life (Mercury)

14 Under Pressure (Queen / Bowie)

15 Keep Yourself Alive (May)

16 Drum and Tympani Solo (Taylor)

17 Guitar Solo (May)

18 Crazy Little Thing Called Love (Mercury)

19 Jailhouse Rock (Leiber / Stoller)

20 Bohemian Rhapsody (Mercury)

21 Tie Your Mother Down (May)

22 Another One Bites The Dust (Deacon)

23 Sheer Heart Attack (Taylor)

24 We Will Rock You (May)

25 We Are The Champions (Mercury)

26 God Save The Queen (Trad. arr. May)



Queen Rock Montreal Commentary from Brian May & Roger Taylor

LIVE AID CONCERT

1 Bohemian Rhapsody (Mercury)

2 Radio Ga Ga (Taylor)

3 Ay-Oh (Mercury)

4 Hammer To Fall (May)

5 Crazy Little Thing Called Love (Mercury)

6 We Will Rock You (May)

7 We Are The Champions (Mercury)

8 Is This The World We Created...? (Mercury / May)





Blu-ray Disc 2

Queen Rock Montreal (widescreen version)

1 Intro (Taylor)

2 We Will Rock You [Fast] (May)

3 Let Me Entertain You (Mercury)

4 Play The Game (Mercury)

5 Somebody To Love (Mercury)

6 Killer Queen (Mercury)

7 I’m In Love With My Car (Taylor)

8 Get Down Make Love (Mercury)

9 Save Me (May)

10 Now I’m Here (May)

11 Dragon Attack (May)

12 Now I’m Here [Reprise] (May)

13 Love Of My Life (Mercury)

14 Under Pressure (Queen / Bowie)

15 Keep Yourself Alive (May)

16 Drum and Tympani Solo (Taylor)

17 Guitar Solo (May)

18 Crazy Little Thing Called Love (Mercury)

19 Jailhouse Rock (Leiber / Stoller)

20 Bohemian Rhapsody (Mercury)

21 Tie Your Mother Down (May)

22 Another One Bites The Dust (Deacon)

23 Sheer Heart Attack (Taylor)

24 We Will Rock You (May)

25 We Are The Champions (Mercury)

26 God Save The Queen (Trad. arr. May)



Queen Rock Montreal Commentary from Brian May & Roger Taylor



LIVE AID REHEARSAL

Bohemian Rhapsody (Mercury)

Radio Ga Ga (Taylor)

Hammer To Fall (May)




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