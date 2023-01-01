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*Немецкой BIG 4 быть! 41
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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
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*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 28
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*Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения ... 16
*Обновленное видео DISMEMBER 15
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*Немецкой BIG 4 быть! 41
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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Queen

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5 авг 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

29 июл 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

27 июл 2023 : 		 DOLLY PARTON исполняет кавер QUEEN: видео

23 июл 2023 : 		 DOLLY PARTON исполняет QUEEN

21 июл 2023 : 		 QUEEN получили BRIT Billion Award

17 июл 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

9 июл 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

5 июл 2023 : 		 Вокалист QUEEN: «Фредди Меркьюри невозможно заменить»

2 июл 2023 : 		 Гитарист QUEEN — о «Богемской рапсодии»: «Мы бы с удовольствием сняли продолжение»

26 июн 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

4 июн 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

1 июн 2023 : 		 Каталог QUEEN может быть продан за более чем миллиард долларов

14 май 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

7 май 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

24 апр 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

29 мар 2023 : 		 BRIAN MAY: «У нас с Adam'ом всё было хорошо с самого начала»

26 мар 2023 : 		 Новые фигурки QUEEN

25 мар 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

19 мар 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

5 мар 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

3 мар 2023 : 		 Гитарист QUEEN — по поводу сиквела байопика о группе: «Очень заманчиво снять продолжение»

21 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

20 фев 2023 : 		 Гитарист QUEEN: «Фредди хотел бы, чтобы мы продолжали»

13 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

7 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

24 янв 2023 : 		 Queen The Greatest Live
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Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”



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QUEEN опубликовали новый эпизод из серии “Queen The Greatest: Live”

QUEEN - New Episode Of "Queen The Greatest: Live" Celebrates Classic Showtune "Big Spender"; Video




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