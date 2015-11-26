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Queen

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1 окт 2021 : 		 NFT от QUEEN

29 сен 2021 : 		 QUEEN открыли фирменный магазин

15 авг 2021 : 		 Пазл QUEEN выйдет осенью

11 авг 2021 : 		 QUEEN думают о продолжении

1 июн 2021 : 		 Сборник QUEEN выйдет в новой версии

9 май 2021 : 		 Brian May и Roger Taylor не прочь выпустить новую музыку QUEEN с Adam'ом Lambert'ом

26 мар 2021 : 		 Песня QUEEN получила бриллиантовый статус

15 мар 2021 : 		 Выходят новые фигурки QUEEN

1 мар 2021 : 		 Первая мобильная от QUEEN

20 фев 2021 : 		 Новые пазлы QUEEN

13 фев 2021 : 		 QUEEN хотели записать новый трек

28 янв 2021 : 		 ADAM LAMBERT исполняет на прослушивании в American Idol песню QUEEN

25 янв 2021 : 		 Вокалист QUEEN — о Дональде Трампе

26 дек 2020 : 		 Лучшее из нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

3 дек 2020 : 		 Фэн-видео QUEEN + ADAM LAMBERT

27 ноя 2020 : 		 QUEEN почтили память Диего Марадоны

26 ноя 2020 : 		 QUEEN в TikTok

25 ноя 2020 : 		 Сборник QUEEN впервые попал в десятку

9 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

29 окт 2020 : 		 Гитарист QUEEN рад, что остался жив после проблем со здоровьем

21 окт 2020 : 		 Промовидео к новой книге QUEEN

10 окт 2020 : 		 Вокалист QUEEN заявил, что не пытался заменить Фредди Меркьюри

17 сен 2020 : 		 Кавер-версия QUEEN от BOHEMIAN QUEEN

28 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

24 авг 2020 : 		 Представители QUEEN не прекращают попытки заставить Трампа прекратить использование песен группы

23 авг 2020 : 		 Концертный релиз QUEEN + ADAM LAMBERT выйдет осенью
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NFT от QUEEN



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SuperRare, ведущий мировой рынок цифрового искусства, и The Mercury Phoenix Trust объявили о выпуске четырёх новых NFT-работ 1 к 1, вдохновлённых покойным фронтменом легендарной группы QUEEN, в честь его 75-летия. Работы NFT-художников Блейка Кэтрина, Чада Найта, Мэта Мейтленда и MBSJQ будут представлены с 20 сентября, а вырученные средства будут направлены в The Mercury Phoenix Trust — некоммерческую организацию, основанную в память о Фредди для борьбы со СПИДом во всём мире.

Куратором коллекции выступило агентство Six Agency. Георгио Константину, соучредитель агентства, комментирует: «Для агентства Six большая честь курировать невероятную коллекцию художников, чтобы отметить жизнь и влияние Фредди Меркьюри. После встречи с The Mercury Phoenix Trust мы поняли, что если бы Фредди был жив сегодня, он был бы в восторге от творческого потенциала пространства NFT».

Помимо того, что Фредди Меркьюри вдохновлял бесчисленные поколения своей яркой личностью, вокальным диапазоном в четыре октавы и нестареющими песнями, он был известен своей любовью ко всем видам искусства. Прежде чем начать музыкальную карьеру, он получил степень в области графического искусства и дизайна (в 1969 году), а позже стал заядлым коллекционером классического и современного искусства и произведений из стекла. Кроме того, он был признан обладателем одной из лучших, по мнению экспертов, коллекций японских старинных ксилографий.

Уходя из жизни, Фредди Меркьюри оставил миру очень простое творческое напутствие: «Вы можете делать с моими работами всё, что захотите, только никогда не делайте меня скучным». Эта простая фраза была передана четырём цифровым художникам, и каждый из них вдохновился на создание произведений искусства NFT, вдохновлённых различными аспектами любимой личности Фредди. Получившаяся коллекция выводит наследие Фредди на острие художественной деятельности... А значит, никогда не будет скучной.

QUEEN: Four New NFT Artworks Celebrating FREDDIE MERCURY





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