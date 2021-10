сегодня



NFT от QUEEN



SuperRare, ведущий мировой рынок цифрового искусства, и The Mercury Phoenix Trust объявили о выпуске четырёх новых NFT-работ 1 к 1, вдохновлённых покойным фронтменом легендарной группы QUEEN, в честь его 75-летия. Работы NFT-художников Блейка Кэтрина, Чада Найта, Мэта Мейтленда и MBSJQ будут представлены с 20 сентября, а вырученные средства будут направлены в The Mercury Phoenix Trust — некоммерческую организацию, основанную в память о Фредди для борьбы со СПИДом во всём мире.



Куратором коллекции выступило агентство Six Agency. Георгио Константину, соучредитель агентства, комментирует: «Для агентства Six большая честь курировать невероятную коллекцию художников, чтобы отметить жизнь и влияние Фредди Меркьюри. После встречи с The Mercury Phoenix Trust мы поняли, что если бы Фредди был жив сегодня, он был бы в восторге от творческого потенциала пространства NFT».



Помимо того, что Фредди Меркьюри вдохновлял бесчисленные поколения своей яркой личностью, вокальным диапазоном в четыре октавы и нестареющими песнями, он был известен своей любовью ко всем видам искусства. Прежде чем начать музыкальную карьеру, он получил степень в области графического искусства и дизайна (в 1969 году), а позже стал заядлым коллекционером классического и современного искусства и произведений из стекла. Кроме того, он был признан обладателем одной из лучших, по мнению экспертов, коллекций японских старинных ксилографий.



Уходя из жизни, Фредди Меркьюри оставил миру очень простое творческое напутствие: «Вы можете делать с моими работами всё, что захотите, только никогда не делайте меня скучным». Эта простая фраза была передана четырём цифровым художникам, и каждый из них вдохновился на создание произведений искусства NFT, вдохновлённых различными аспектами любимой личности Фредди. Получившаяся коллекция выводит наследие Фредди на острие художественной деятельности... А значит, никогда не будет скучной.













