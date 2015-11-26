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Queen

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Гитарист QUEEN рад, что остался жив после проблем со здоровьем



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Brian May говорит, что он «благодарен» за то, что в этом году остался жив после сердечного приступа, кровоизлияния в желудок и других осложнений со здоровьем.

Гитарист QUEEN появился во вторник (27 октября) в эпизоде "Good Morning Britain", где обсуждались его проблемы со здоровьем. Он сказал:

«Всё было довольно плохо, и осложнения, которые после этого последовали, были очень серьёзными. Так что это была большая гора, на которую нужно было взобраться, чтобы снова набраться сил, но это стало моей новой религией на самом деле. Я провожу кардиореабилитацию каждый день, и я становлюсь сильнее. Скоро я стану Железным Человеком.

У меня был замечательный, чудесный хирург, и я так благодарен за то, что остался жив. Потому что несколько лет назад этого могло и не случиться. Во мне было три стента [он имеет в виду короткие трубки, которые действуют как каркас, помогая держать артерию открытой], которые работают просто отлично, и я чувствую себя хорошо».

73-летний Brian рассказал и о проблемах с желудком:

«Это был момент, когда я на самом деле чуть не погиб — и это не сердечный приступ, как ни странно.

Нужно быть настолько осторожным с лекарствами, которые тебе назначают, потому что то, что здорово для стентов и для сердца, не очень хорошо для всего остального тела, и ты действительно можешь сдать. Так что это опасная ситуация.

Самое худшее, что случилось, — это кровоизлияние в желудок, и я потерял очень много крови за один раз и просто был уничтожен. Я не мог пошевелиться, не мог передвигаться. Так что это было худшим моментом для меня. Мне было немного не по себе от всего этого. Звучит забавно, правда. Каталог катастроф. Потому что у меня также был радикулит, и я не понимаю, откуда он у меня взялся. Но боль от этого была такой мучительной, что я сначала не мог решиться на операцию. На самом деле операция на сердце была пустяком по сравнению с радикулитом».

Несколько дней назад May рассказал в интервью The Express, что, по его мнению, во всём виноват коронавирус, потому что он был «в самой лучшей форме в последнем туре QUEEN, в который мы ездили» и «в жизни не подумал бы, что произойдёт сердечный приступ»:

«У меня есть одна теория, а именно: я чувствовал, что у меня был довольно сильный кашель на протяжении большей части тура. И в какой-то момент я почувствовал себя просто ужасно и подумал, что просто устал.

Я думаю, не исключено, что у меня был COVID в начале тура по Корее, Японии и Австралии в январе, и я справился с ним, но из-за этого кровь могла стать более густой, что, по-видимому, и произошло, и это могло стать причиной сердечного приступа.

Я думал, что было слишком рано подхватить его [COVID], но теперь, похоже, есть доказательства того, что вирус был где-то рядом».

Brian также поблагодарил свою жену Аниту Добсон за спасение его жизни.

QUEEN





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Fixxxxer


29 окт 2020, 14:12		Ещё и задницу порвал же в этом году, бедняга.


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