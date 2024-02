сегодня



Гитарист QUEEN: «Боуи убрал мои риффы»



В недавнем интервью Total Guitar, гитарист QUEEN Brian May рассказал, что изначально "Under Pressure" была более гитарной, и ему никогда не нравился получившийся микс песни — результат, по его словам, несколько неравного столкновения "потрясающих творческих сил" Фредди Меркьюри и Боуи.



«Все это было сделано спонтанно в студии очень поздно ночью после того, как мы поели и выпили. И это был довольно тяжелый бэк-трек. Когда дошло до "Why can't we give love", мы работали над ней все вместе, и она звучала как The Who. Это был мощный аккордовый драйв.



И я был в восторге, потому что мне нравились The Who. Помню, я сказал Дэвиду: "О, это звучит как The Who, не так ли?". Он ответил: "Да, но к тому времени, как я закончу работу, она уже не будет звучать как The Who!". Знаете, в шутливой форме. Но он не хотел, чтобы все оставалось именно таким».







+0 -0



просмотров: 100