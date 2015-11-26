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Сборник QUEEN выйдет в новой версии



Самый продаваемый в Британии альбом и третий по продолжительности нахождения в национальных чартах сборник лучших хитов QUEEN "Greatest Hits" в честь сорокалетнего юбилея будет издан на уникальных кассетах и доступен начиная со второго июля.



В Великобритании это единственная пластинка, проданная тиражом более шести миллионов копий (6,75 миллиона на текущий момент), а в мире она продана тиражом более чем 25 миллионов. В национальных чартах сборник провёл более 900 недель.







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