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Queen

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1 июн 2021 : 		 Сборник QUEEN выйдет в новой версии

9 май 2021 : 		 Brian May и Roger Taylor не прочь выпустить новую музыку QUEEN с Adam'ом Lambert'ом

26 мар 2021 : 		 Песня QUEEN получила бриллиантовый статус

15 мар 2021 : 		 Выходят новые фигурки QUEEN

1 мар 2021 : 		 Первая мобильная от QUEEN

20 фев 2021 : 		 Новые пазлы QUEEN

13 фев 2021 : 		 QUEEN хотели записать новый трек

28 янв 2021 : 		 ADAM LAMBERT исполняет на прослушивании в American Idol песню QUEEN

25 янв 2021 : 		 Вокалист QUEEN — о Дональде Трампе

26 дек 2020 : 		 Лучшее из нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

3 дек 2020 : 		 Фэн-видео QUEEN + ADAM LAMBERT

27 ноя 2020 : 		 QUEEN почтили память Диего Марадоны

26 ноя 2020 : 		 QUEEN в TikTok

25 ноя 2020 : 		 Сборник QUEEN впервые попал в десятку

9 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

29 окт 2020 : 		 Гитарист QUEEN рад, что остался жив после проблем со здоровьем

21 окт 2020 : 		 Промовидео к новой книге QUEEN

10 окт 2020 : 		 Вокалист QUEEN заявил, что не пытался заменить Фредди Меркьюри

17 сен 2020 : 		 Кавер-версия QUEEN от BOHEMIAN QUEEN

28 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

24 авг 2020 : 		 Представители QUEEN не прекращают попытки заставить Трампа прекратить использование песен группы

23 авг 2020 : 		 Концертный релиз QUEEN + ADAM LAMBERT выйдет осенью

10 авг 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT выпустили карантинную версию песни на виниле и CD

23 июл 2020 : 		 Лучшие хиты QUEEN уже 55 недель занимают первое место в чарте каталога альбомов Billboard

13 июл 2020 : 		 QUEEN — о команде техников

8 июл 2020 : 		 Барабанщик QUEEN — о возможном продолжении «Богемской рапсодии»
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Сборник QUEEN выйдет в новой версии



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Самый продаваемый в Британии альбом и третий по продолжительности нахождения в национальных чартах сборник лучших хитов QUEEN "Greatest Hits" в честь сорокалетнего юбилея будет издан на уникальных кассетах и доступен начиная со второго июля.

В Великобритании это единственная пластинка, проданная тиражом более шести миллионов копий (6,75 миллиона на текущий момент), а в мире она продана тиражом более чем 25 миллионов. В национальных чартах сборник провёл более 900 недель.

QUEEN



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