Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

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Великобритания
21 апр 2020 :
Музыканты QUEEN и JEFF SCOTT SOTO исполняют хит QUEEN 16 апр 2020 :
ADAM LAMBERT больше не нервничает перед выступлениями с QUEEN 7 апр 2020 :
Гитарист QUEEN о пандемии 6 мар 2020 :
ROBBIE WILLIAMS не пошёл в QUEEN 21 фев 2020 :
ADAM LAMBERT о Фредди Меркьюри: «Надеюсь, что в какой-то мере я смогу сохранить его дух» 17 фев 2020 :
QUEEN повторили сет 1985 LIVE AID 12 фев 2020 :
QUEEN + ADAM LAMBERT исполняют LED ZEPPELIN 28 янв 2020 :
Гитарист QUEEN поздравил барабанщика с присуждением почётного звания 25 янв 2020 :
Вокалист QUEEN организовал FEEL SOMETHING FOUNDATION для поддержки организаций ЛГБТИ 21 янв 2020 :
Выходит монета QUEEN 16 янв 2020 :
QUEEN + ADAM LAMBERT и ALICE COOPER примут участие в благотворительном концерте 12 янв 2020 :
Гитарист QUEEN BRIAN MAY рассказал о депрессии во время праздников, которая парализовала его «безнадёжностью» и «страхом» 8 янв 2020 :
QUEEN выпустят сборник, треки для которого выбрали фэны 3 янв 2020 :
Гитарист QUEEN отказался от мяса и стал веганом в ходе акции Veganuary 9 дек 2019 :
Видео о первом визите QUEEN в Японию 21 окт 2019 :
Профессиональное видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT 17 окт 2019 :
QUEEN заблокировали свою песню в твиттере президента 16 окт 2019 :
QUEEN в эпизоде «Симпсонов» 30 сен 2019 :
Видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT 2 сен 2019 :
Фрагмент DVD QUEEN + BÉJART: Ballet For Life 27 авг 2019 :
Фрагмент DVD QUEEN + BÉJART: Ballet For Life 20 авг 2019 :
Трейлер к QUEEN + BÉJART: Ballet For Life 24 июл 2019 :
Чирлидерши The Dallas Cowboys присоединились на сцене к QUEEN + ADAM LAMBERT 15 июл 2019 :
QUEEN + ADAM LAMBERT начали тур 21 июн 2019 :
Гитарист QUEEN: «ADAM LAMBERT может делать всё, что мог Фредди Меркьюри, и даже больше» 29 май 2019 :
ADAM LAMBERT: «Для меня QUEEN — это прежде всего Фредди Меркьюри» 9 май 2019 :
Гитарист QUEEN предложил снова устроить концерт в стиле Live Aid для решения проблемы изменения климата 16 апр 2019 :
Видео с текстом барабанщика QUEEN 2 апр 2019 :
Барабанщик QUEEN выпустил сольный сингл 12 мар 2019 :
Режиссёр музыкальных клипов QUEEN рассказал, что идёт обсуждение продолжения «Богемской рапсодии» 1 мар 2019 :
Байопик QUEEN выйдет в Китае без поцелуев Фредди с мужчинами 25 фев 2019 :
QUEEN + ADAM LAMBERT выступили на церемонии вручения премии «Оскар» 11 фев 2019 :
PAUL RODGERS о своём участии в группе QUEEN 28 янв 2019 :
Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1990-х 27 янв 2019 :
Биопик QUEEN сняли с премии GLAAD из-за секс-скандала с режиссёром 23 янв 2019 :
Биопик QUEEN получил пять номинаций на Оскар 13 янв 2019 :
Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1980-х 11 янв 2019 :
На показах фильма о QUEEN можно будет спеть вместе с героями 9 янв 2019 :
Видео QUEEN из реконструкции концерта Live Aid 7 янв 2019 :
Фильм о QUEEN получил награду в категории «Лучшая драма» на церемонии «Золотой глобус» 6 янв 2019 :
Гитарист ANTHRAX заявил, что QUEEN сейчас звучат даже лучше, чем 40 лет назад 31 дек 2018 :
Гитарист QUEEN о фильме 30 дек 2018 :
Фильм о QUEEN получил очередные номинации 29 дек 2018 :
Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1970-х 13 дек 2018 :
Саундтрек к фильму о QUEEN выйдет на виниле 11 дек 2018 :
"Bohemian Rhapsody" QUEEN стала самой популярной песней XX века на цифровых сервисах 7 дек 2018 :
Байопик о QUEEN получил две номинации на Золотой Глобус 28 ноя 2018 :
Лидер GUNS N' ROSES: «QUEEN — лучшая группа всех времён и народов!» 14 ноя 2018 :
В Малайзии не подвергали фильм о QUEEN большой цензуре 5 ноя 2018 :
Фильм о QUEEN собрал уже более ста миллионов долларов 30 окт 2018 :
Хит QUEEN 42 голосами 18 окт 2018 :
Фрагмент нового фильма о QUEEN 10 окт 2018 :
Лего-версия песни QUEEN 4 окт 2018 :
Рами Малек рассказал о своём видении образа Фредди Меркьюри в фильме о QUEEN «Богемская рапсодия» 10 сен 2018 :
Фрагмент из нового фильма о QUEEN 18 июл 2018 :
Новый трейлер к фильму о QUEEN 10 июл 2018 :
Лирик-видео QUEEN в караоке-стиле 20 июн 2018 :
Новое лирик-видео QUEEN в стиле караоке 16 май 2018 :
Трейлер к фильму о QUEEN 10 апр 2018 :
Видеоколлекция баллад от QUEEN 20 мар 2018 :
Видео с текстом от QUEEN 20 фев 2018 :
Новое видео QUEEN 13 янв 2018 :
QUEEN получат Грэмми 7 дек 2017 :
Брайан Сингер не будет снимать байопик QUEEN 14 ноя 2017 :
Рассказ о юбилейном издании альбома QUEEN 9 сен 2017 :
Трейлер к переизданию QUEEN 6 сен 2017 :
Переиздание QUEEN выйдет осенью 16 авг 2017 :
ADAM LAMBERT: «Первые месяцы гастролей с QUEEN были просто ужасными» 1 авг 2017 :
Обучающее видео от QUEEN 26 июл 2017 :
Обучающее видео от QUEEN 18 июл 2017 :
Обучающее видео от QUEEN 16 июл 2017 :
Селфи-видео от QUEEN + ADAM LAMBERT 11 июл 2017 :
Обучающее видео от QUEEN 4 июл 2017 :
Видео с текстом от QUEEN 28 июн 2017 :
Time-Lapse-видео QUEEN + ADAM LAMBERT 28 июн 2017 :
Обучающее видео от QUEEN 21 июн 2017 :
Видео с текстом от QUEEN 13 июн 2017 :
Обучающее видео от QUEEN 8 июн 2017 :
Выходит QUEEN-монополия 7 июн 2017 :
Обучающее видео от QUEEN 6 июн 2017 :
Видео с текстом от QUEEN 30 май 2017 :
Обучающее видео от QUEEN 25 май 2017 :
BRIAN MAY о новой 3D-книге QUEEN 25 май 2017 :
Гитарист QUEEN о событиях в Манчестере 9 май 2017 :
Видео с текстом от QUEEN 25 апр 2017 :
BRIAN MAY представил 3-D книгу о QUEEN 11 апр 2017 :
Видео с текстом от QUEEN 14 мар 2017 :
Видео с текстом от QUEEN 3 фев 2017 :
QUEEN в The Late Late Show" 17 янв 2017 :
Видео с текстом от QUEEN 28 дек 2016 :
Гитарист QUEEN о Джордже Майкле 20 дек 2016 :
Новое караоке-видео QUEEN 13 дек 2016 :
Видео с текстом от QUEEN 24 ноя 2016 :
Трейлер нового DVD QUEEN + ADAM LAMBERT 23 ноя 2016 :
Барабанщик QUEEN о возможном новом альбоме группы 2 ноя 2016 :
Видео с текстом от QUEEN 1 ноя 2016 :
Рассказ об издании нового релиза QUEEN 24 окт 2016 :
Гитарист QUEEN отменил все выступления 18 окт 2016 :
Видео с текстом от QUEEN 5 окт 2016 :
Новый релиз QUEEN выйдет в ноябре 22 июл 2016 :
QUEEN недовольны тем, что Трамп вновь использовал их песню 6 июл 2016 :
QUEEN - лучшие! 15 июн 2016 :
ADAM LAMBERT о выступлениях с QUEEN: «Я такой же фэн, как и любой слушатель в зале» 3 июн 2016 :
Концертное видео QUEEN + ADAM LAMBERT 17 май 2016 :
BRIAN MAY о туре QUEEN: «Я рад, что мы можем этим заниматься!» 10 май 2016 :
Рассказ об альбоме QUEEN 9 мар 2016 :
Новое видео QUEEN 1 мар 2016 :
Гитарист QUEEN исполняет в акустике "39" 23 фев 2016 :
Третья часть "Days Of Our Lives" QUEEN 16 фев 2016 :
Вторая часть "Days Of Our Lives" QUEEN 9 фев 2016 :
Первая часть "Days Of Our Lives" QUEEN 25 дек 2015 :
Фрагмент нового DVD QUEEN 24 ноя 2015 :
ADAM LAMBERT изучал записи Фредди с QUEEN 23 ноя 2015 :
Видео с выступления QUEEN 17 ноя 2015 :
Официально видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT 11 ноя 2015 :
Рассказ о делюкс-издании нового релиза QUEEN 1 ноя 2015 :
Документальный фильм о "Bohemian Rhapsody” QUEEN 22 окт 2015 :
Концертный релиз QUEEN выйдет в ноябре 18 окт 2015 :
QUEEN получат награду "Живые легенды" 1 окт 2015 :
Видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT 22 сен 2015 :
Гитарист QUEEN: «Adam похож на Фредди во взаимодействии с публикой» 21 сен 2015 :
Видео полного выступления QUEEN + Adam Lambert 8 сен 2015 :
Тизеры нового бокс-сета QUEEN 1 сен 2015 :
Тизеры нового бокс-сета QUEEN 27 июл 2015 :
Трейлер винилового бокс-сета QUEEN 5 июл 2015 :
ADAM LAMBERT "ощущает уверенность" замения Фредди в QUEEN 26 июн 2015 :
QUEEN выпустят пиво 24 июн 2015 :
BRIAN MAY играет в официальную игру QUEEN 27 май 2015 :
BRIAN MAY: «QUEEN не работают над новой музыкой» 22 апр 2015 :
Гитарист QUEEN на новом альбоме ADAM LAMBERT 9 фев 2015 :
BRIAN MAY хочет выбираться в Парламент Великобритании 18 дек 2014 :
BRIAN MAY: "ADAM LAMBERT берёт те ноты, что не мог взять FREDDIE MERCURY" 2 дек 2014 :
QUEEN + ADAM LAMBERT в "The X Factor" 23 ноя 2014 :
BRIAN MAY признался в любви к FOO FIGHTERS 11 ноя 2014 :
Новое видео QUEEN 4 ноя 2014 :
ROB HALFORD считает, что ADAM LAMBERT "великолепен" в роли фронтмена QUEEN 9 окт 2014 :
Трейлер нового альбома QUEEN 22 сен 2014 :
Новый релиз QUEEN выйдет в ноябре 15 сен 2014 :
Фрагмент нового DVD QUEEN 28 авг 2014 :
LADY GAGA присоединилась на сцене к QUEEN 20 авг 2014 :
Гитарист QUEEN: «ADAM LAMBERT нас разбудил!» 31 июл 2014 :
Трейлер нового релиза QUEEN 10 июл 2014 :
Видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT 21 июн 2014 :
QUEEN + ADAM LAMBERT открыли тур 19 июн 2014 :
По словам музыкантов QUEEN, Lambert подходит группе больше, чем Rodgers 18 июн 2014 :
Редкие записи QUEEN выйдут в сентябре 27 май 2014 :
Гитарист QUEEN о названии нового альбома 13 мар 2014 :
BRIAN MAY, ROGER TAYLOR о фильме о вокалисте QUEEN 14 фев 2014 :
QUEEN думают о новом туре с ADAM'ом LAMBERT'ом 11 фев 2014 :
Диск QUEEN первым в Великобритании был продан тиражом более чем в 6 миллионов копий 17 янв 2014 :
Концертное видео QUEEN 4 дек 2013 :
Гитарист QUEEN обнаружил неизданный материал с вокалом Меркьюри 28 окт 2013 :
6 DVD QUEEN выйдут в ноябре 13 сен 2013 :
BRIAN MAY о новом альбоме FREDDIE MERCURY и QUEEN 9 авг 2013 :
Гитаристу QUEEN сделали операцию на колене 23 ноя 2012 :
Барабанщик QUEEN выпустит сольный альбом 31 окт 2012 :
Новый сингл гитариста QUEEN и KERRY ELLIS 7 окт 2012 :
'Hungarian Rhapsody: Live In Budapest' QUEEN выйдет в ноябре 14 июл 2012 :
ADAM LAMBERT 'хотел бы' записать новую музыку с QUEEN 2 июл 2012 :
Видео полного концерта QUEEN + ADAM LAMBERT 30 июн 2012 :
Музыканты QUEEN на первом канале 15 май 2012 :
QUEEN и ADAM LAMBERT: Третье выступление в Лондоне 2 май 2012 :
ROGER TAYLOR: "Никаких голограмм FREDDIE MERCURY!" 26 апр 2012 :
QUEEN в 'American Idol' 23 апр 2012 :
QUEEN вернутся на 'American Idol' 13 апр 2012 :
Концерт QUEEN + Адам Ламберт в Москве переносится на 3 дня 1 мар 2012 :
Для ADAM'a LAMBERT'a "честь" петь в QUEEN 28 фев 2012 :
QUEEN и ADAM LAMBERT посетят Москву 25 фев 2012 :
ADAM LAMBERT: "Я не стараюсь заменить Freddie Mercury" 17 фев 2012 :
ADAM LAMBERT о сотрудничестве с QUEEN 5 фев 2012 :
ADAM LAMBERT о QUEEN: "Мои слова вырваны из контекста!" 21 дек 2011 :
Гитарист QUEEN о будущем группы 3 дек 2011 :
ROGER TAYLOR: Новых альбомов QUEEN не будет 2 дек 2011 :
Название фильма о вокалисте QUEEN 24 ноя 2011 :
QUEEN: 20 лет без Фредди 7 ноя 2011 :
Видео с выступления QUEEN на MTV EMA 20 окт 2011 :
QUEEN получат награду "Global Icon" на MTV EMA 9 окт 2011 :
QUEEN собирается привлечь LADY GAGA в качестве замены для FREDDIE MERCURY? 28 сен 2011 :
Барабанщик QUEEN считает трибьют-проект защитой наследия группы 4 сен 2011 :
Концерт QUEEN на YouTube 29 авг 2011 :
Гитарист QUEEN выступил с LADY GAGA на церемонии MTV 6 авг 2011 :
Переиздание альбомов QUEEN выйдет в сентябре 3 июн 2011 :
В Ливерпуле установлена статуя вокалиста QUEEN 2 июн 2011 :
Видео последнего выступления вокалиста QUEEN 9 май 2011 :
QUEEN опубликовали трек-листы бонус-ЕР к новым переизданиям 31 мар 2011 :
Гитарист QUEEN об Axl'е Rose 9 фев 2011 :
ROGER TAYLOR о Гэри Муре 27 янв 2011 :
Переиздание первых пяти альбомов QUEEN выйдет в марте 13 ноя 2010 :
QUEEN подписались на UNIVERSAL MUSIC GROUP 17 сен 2010 :
SACHA BARON COHEN сыграет FREDDIE MERCURY 16 авг 2010 :
QUEEN выпустят новую партию винила 20 май 2010 :
Brian May (QUEEN) о смерти DIO 11 май 2010 :
QUEEN перешли с EMI на UNIVERSAL 3 май 2010 :
Участники BLACK SABBATH, DEF LEPPARD, STATUS QUO в новом видео BRIAN'a MAY'a 21 мар 2010 :
Детали третьей части сборника синглов QUEEN 19 янв 2010 :
Новый сборник QUEEN стал дважды платиновым в Великобритании 11 янв 2010 :
Умер «гражданский супруг» Freddie Mercury 29 ноя 2009 :
Новое видео Roger'a Taylor'a 24 ноя 2009 :
Новый сборник QUEEN был продан тиражом более 250 000 экземпляров 21 ноя 2009 :
ROGER TAYLOR (QUEEN) выпустит новый сингл 21 май 2009 :
Участники QUEEN на конкурсе "American Idol" 2 май 2009 :
Фанат QUEEN заплатил за урок Brian'a May'a 11 000 долларов 16 мар 2009 :
Первый ЕР QUEEN будет переиздан 23 дек 2008 :
Гитарист QUEEN BRIAN MAY: "Я не знал, что FREDDIE MERCURY был нетрадиционной сексуальной ориентации" 14 ноя 2008 :
Paul Rodgers рассказал о своём отношении к Freddie Mercury и QUEEN 10 сен 2008 :
Семплы с нового альбома QUEEN + PAUL RODGERS 4 авг 2008 :
Объявлена дата выхода нового альбома QUEEN 4 фев 2008 :
QUEEN заканчивают запись альбома 7 янв 2008 :
QUEEN были названы лучшей английской группой 7 дек 2007 :
QUEEN и Paul Rodgers выпустили новый сингл 21 май 2007 :
DVD QUEEN-'Collector's Box' выйдет в июне 8 май 2007 :
Коллекция QUEEN 'Greatest Hits' была продана в Австралии миллионным тиражом 20 янв 2007 :
QUEEN и PAUL RODGERS закончили запись нового альбома 21 ноя 2006 :
Сборник QUEEN "Greatest Hits I" признан самым продаваемым в Великобритании 26 авг 2006 :
QUEEN + PAUL RODGERS запишут новый альбом осенью 18 авг 2005 :
QUEEN & PAUL RODGERS: концертный альбом и DVD осенью
9 ноя 2020
Фрагмент нового релиза + ADAM LAMBERT QUEEN
QUEEN + ADAM LAMBERT выпустят первый концертный релиз, получивший название "Live Around The World", который будет доступен на CD, CD+DVD, CD+Blu-ray. В него войдут записи с различных выступлений коллектива, отобранных музыкантами из более чем 200 записанных концертов, включая недавний 22-минутный сет на благотворительном шоу в Австралии, в рамках которого полностью была повторена программа знаменитого шоу Live Aid.
Комментирует Roger Taylor:
«Мы раньше не смотрели эти записи, так как были серьёзно заняты турами. И мы просто не замечали, насколько хорошо звучит коллектив. Поэтому мы решили, почему бы не выпустить и концертный альбом с лучшими моментами из выступлений, которые мы отыграли за последние восемь лет с Adam'ом Lambert'ом».
Brian May добавил:
«Так как мы все сталкивается с серьёзной задачей создания концертов в мире, где правит бал вирус-враг, нам этот момент кажется весьма подходящим, чтобы собрать подборку лучших моментов с выступлений группы за более чем семь лет выступлений с нашим братом Adam'ом Lambert'ом.
Такое произойдёт впервые! Когда вы будете смотреть и слушать эти треки, вы окунётесь в путешествие с нами по всему миру и проживёте полностью виртуальный концерт. Кульминацией подборки стало выступление в Сиднее в начале этого года, когда в рамках благотворительного шоу Fire Fight Australia мы воссоздали полный сет Live Aid. Это было историческое событие для великого дела — возможно, с самым высоким уровнем адреналина со времён оригинального Live Aid в 1985 году. И я особенно рад, что мы можем поделиться этим уникальным моментом со всем миром!»
Adam Lambert сказал:
«Раз мы не можем поехать в тур в этом году, мы решили предложить поклонникам что-то иное и решили, что концертный альбом будет как никогда кстати. Это наша первая совместная пластинка, мы отлично провели время, собирая этот материал и выбирая песни за более чем семь лет совместных выступлений».
Тур QUEEN + ADAM LAMBERT "Rhapsody" был перенесён на следующий год и стартует с концерта в Болонье 23 мая. Завершится он седьмого июля в Мадриде, а до этого группа даст ещё двадцать пять выступлений, включая десятидневные шоу на лондонской The O2 Arena в июне.
Трек-лист "Live Around The World":
* "Tear It Up" (May) The O2, London, UK, 02/07/2018
* "Now I'm Here" (May) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014
* "Another One Bites The Dust" (Deacon) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014
* "Fat Bottomed Girls" ft. Dallas Cowboys Cheerleaders (May) American Airlines Center, Dallas, USA, 2019
* "Don't Stop Me Now" (Mercury) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016
* "I Want To Break Free" (Deacon) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016
* "Somebody To Love" (Mercury) Isle of Wight Festival, UK, 2016
* "Love Kills" (The Ballad) (Mercury/Moroder) iHeart Radio Theater, Los Angeles, USA, 2014
* "I Was Born To Love You" (Mercury) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014
* "Under Pressure" (Queen/Bowie) Global Citizen Festival, New York, USA, 2019
* "Who Wants To Live Forever" (May) Isle of Wight Festival, UK, 2016
* "The Show Must Go On" (Queen) The O2, London, UK, 04/07/2018
* "Love Of My Life" (Mercury) The O2, London, UK, 02/07/2018
* "Bohemian Rhapsody" (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020
* "Radio Ga Ga" (Taylor) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020
* "Ay-Ohs" (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020
* "Hammer To Fall" (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020
* "Crazy Little Thing Called Love" (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020
* "We Will Rock You" (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020
* "We Are The Champions" (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020
DVD / Blu-ray track listing:
* "Tear It Up" (May) The O2, London, UK, 02/07/2018
* "Now I'm Here" (May) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014
* "Another One Bites The Dust" (Deacon) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014
* "Fat Bottomed Girls" ft. Dallas Cowboys Cheerleaders (May) American Airlines Center, Dallas, USA, 2019
* "Don't Stop Me Now" (Mercury) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016
* "I Want To Break Free" (Deacon) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016
* "Somebody To Love" (Mercury) Isle of Wight Festival, UK, 2016
* "Love Kills" (The Ballad) (Mercury/Moroder) iHeart Radio Theater, Los Angeles, USA, 2014
* "I Was Born To Love You" (Mercury) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014
* "Drum Battle" (Taylor) Qudos Bank Arena, Sydney, Australia, 2014
* "Under Pressure" (Queen/Bowie) Global Citizen Festival, New York, USA, 2019
* "Who Wants To Live Forever" (May) Isle of Wight Festival, UK, 2016
* "The Guitar Solo" (Last Horizon) (May) The O2, London, UK, 2018
* "The Show Must Go On" (Queen) The O2, London, UK, 04/07/2018
* "Love Of My Life" (Mercury) The O2, London, UK, 02/07/2018
* "Bohemian Rhapsody" (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020
* "Radio Ga Ga" (Taylor) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020
* "Ay-Ohs" (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020
* "Hammer To Fall" (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020
* "Crazy Little Thing Called Love" (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020
* "We Will Rock You" (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020
* "We Are The Champions" (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020
Фрагмент из этого релиза, видео на "Somebody To Love", доступно для просмотра ниже. VIDEO
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