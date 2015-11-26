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Queen

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|||| 9 ноя 2020

Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT



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QUEEN + ADAM LAMBERT выпустят первый концертный релиз, получивший название "Live Around The World", который будет доступен на CD, CD+DVD, CD+Blu-ray. В него войдут записи с различных выступлений коллектива, отобранных музыкантами из более чем 200 записанных концертов, включая недавний 22-минутный сет на благотворительном шоу в Австралии, в рамках которого полностью была повторена программа знаменитого шоу Live Aid.

Комментирует Roger Taylor:

«Мы раньше не смотрели эти записи, так как были серьёзно заняты турами. И мы просто не замечали, насколько хорошо звучит коллектив. Поэтому мы решили, почему бы не выпустить и концертный альбом с лучшими моментами из выступлений, которые мы отыграли за последние восемь лет с Adam'ом Lambert'ом».

Brian May добавил:

«Так как мы все сталкивается с серьёзной задачей создания концертов в мире, где правит бал вирус-враг, нам этот момент кажется весьма подходящим, чтобы собрать подборку лучших моментов с выступлений группы за более чем семь лет выступлений с нашим братом Adam'ом Lambert'ом.

Такое произойдёт впервые! Когда вы будете смотреть и слушать эти треки, вы окунётесь в путешествие с нами по всему миру и проживёте полностью виртуальный концерт. Кульминацией подборки стало выступление в Сиднее в начале этого года, когда в рамках благотворительного шоу Fire Fight Australia мы воссоздали полный сет Live Aid. Это было историческое событие для великого дела — возможно, с самым высоким уровнем адреналина со времён оригинального Live Aid в 1985 году. И я особенно рад, что мы можем поделиться этим уникальным моментом со всем миром!»

Adam Lambert сказал:

«Раз мы не можем поехать в тур в этом году, мы решили предложить поклонникам что-то иное и решили, что концертный альбом будет как никогда кстати. Это наша первая совместная пластинка, мы отлично провели время, собирая этот материал и выбирая песни за более чем семь лет совместных выступлений».

Тур QUEEN + ADAM LAMBERT "Rhapsody" был перенесён на следующий год и стартует с концерта в Болонье 23 мая. Завершится он седьмого июля в Мадриде, а до этого группа даст ещё двадцать пять выступлений, включая десятидневные шоу на лондонской The O2 Arena в июне.

Трек-лист "Live Around The World":

* "Tear It Up" (May) The O2, London, UK, 02/07/2018

* "Now I'm Here" (May) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

* "Another One Bites The Dust" (Deacon) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

* "Fat Bottomed Girls" ft. Dallas Cowboys Cheerleaders (May) American Airlines Center, Dallas, USA, 2019

* "Don't Stop Me Now" (Mercury) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016

* "I Want To Break Free" (Deacon) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016

* "Somebody To Love" (Mercury) Isle of Wight Festival, UK, 2016

* "Love Kills" (The Ballad) (Mercury/Moroder) iHeart Radio Theater, Los Angeles, USA, 2014

* "I Was Born To Love You" (Mercury) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

* "Under Pressure" (Queen/Bowie) Global Citizen Festival, New York, USA, 2019

* "Who Wants To Live Forever" (May) Isle of Wight Festival, UK, 2016

* "The Show Must Go On" (Queen) The O2, London, UK, 04/07/2018

* "Love Of My Life" (Mercury) The O2, London, UK, 02/07/2018

* "Bohemian Rhapsody" (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

* "Radio Ga Ga" (Taylor) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

* "Ay-Ohs" (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

* "Hammer To Fall" (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

* "Crazy Little Thing Called Love" (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

* "We Will Rock You" (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

* "We Are The Champions" (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

DVD / Blu-ray track listing:

* "Tear It Up" (May) The O2, London, UK, 02/07/2018

* "Now I'm Here" (May) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

* "Another One Bites The Dust" (Deacon) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

* "Fat Bottomed Girls" ft. Dallas Cowboys Cheerleaders (May) American Airlines Center, Dallas, USA, 2019

* "Don't Stop Me Now" (Mercury) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016

* "I Want To Break Free" (Deacon) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016

* "Somebody To Love" (Mercury) Isle of Wight Festival, UK, 2016

* "Love Kills" (The Ballad) (Mercury/Moroder) iHeart Radio Theater, Los Angeles, USA, 2014

* "I Was Born To Love You" (Mercury) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

* "Drum Battle" (Taylor) Qudos Bank Arena, Sydney, Australia, 2014

* "Under Pressure" (Queen/Bowie) Global Citizen Festival, New York, USA, 2019

* "Who Wants To Live Forever" (May) Isle of Wight Festival, UK, 2016

* "The Guitar Solo" (Last Horizon) (May) The O2, London, UK, 2018

* "The Show Must Go On" (Queen) The O2, London, UK, 04/07/2018

* "Love Of My Life" (Mercury) The O2, London, UK, 02/07/2018

* "Bohemian Rhapsody" (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

* "Radio Ga Ga" (Taylor) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

* "Ay-Ohs" (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

* "Hammer To Fall" (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

* "Crazy Little Thing Called Love" (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

* "We Will Rock You" (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

* "We Are The Champions" (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Фрагмент из этого релиза, видео на "Somebody To Love", доступно для просмотра ниже.

QUEEN + ADAM LAMBERT Share 'Somebody To Love' Performance Video From 'Live Around The World'





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