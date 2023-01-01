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Queen

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Гитарист QUEEN об искусственном интеллекте: «Это не вызывает у меня радости»



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Гитарист группы QUEEN Brian May заявил, что одной из главных проблем, связанных с искусственным интеллектом, является его влияние на искусство, предположив, что люди могут рассматривать 2023 год как последний год, когда люди действительно доминировали на музыкальной сцене.

Даже для человека с таким впечатляющим научным образованием, как Brian May из группы QUEEN, искусственный интеллект кажется пугающим. В недавнем интервью журналу Guitar Player на вопрос о том, сталкивался ли он в своей научной деятельности с искусственным интеллектом, гитарист/астрофизик сказал:

«Да, и сейчас я больше всего озабочен этим в области искусства. Я думаю, что к следующему году музыкальный ландшафт будет совершенно иным. Мы не будем знать, что к чему. Мы не будем знать, что создано искусственным интеллектом, а что человеком. Всё станет очень размытым и очень запутанным, и я думаю, что мы можем рассматривать 2023 год как последний год, когда люди действительно доминировали на музыкальной сцене. Я думаю, что всё может быть настолько серьёзно, и это не вызывает у меня радости. Это заставляет меня чувствовать опасения, и я готовлюсь к тому, что буду испытывать грусть по этому поводу.

Я думаю, что ИИ принесёт много замечательных вещей, потому что он расширит возможности человека в решении проблем. Но потенциал того, что ИИ может причинить зло, очевидно, невероятно велик — и не только в музыке, потому что в музыке никто не умирает, но люди могут погибнуть, если ИИ будет вовлечён в политику и борьбу за мировое господство для различных наций. Я думаю, что всё это очень страшно. Это гораздо более масштабно, чем все думают».




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