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*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 12
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 12
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 10
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Queen

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19 мар 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

5 мар 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

3 мар 2023 : 		 Гитарист QUEEN — по поводу сиквела байопика о группе: «Очень заманчиво снять продолжение»

21 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

20 фев 2023 : 		 Гитарист QUEEN: «Фредди хотел бы, чтобы мы продолжали»

13 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

7 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

24 янв 2023 : 		 Queen The Greatest Live

20 дек 2022 : 		 Песню QUEEN прослушали 2 миллиарда раз

30 ноя 2022 : 		 Ремастированное видео QUEEN

28 ноя 2022 : 		 The Miracle Special от QUEEN

16 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от QUEEN

15 ноя 2022 : 		 Трейлер нового релиза QUEEN

14 ноя 2022 : 		 The Miracle Special от QUEEN

9 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от QUEEN

8 ноя 2022 : 		 Вскрытие от гитариста QUEEN

2 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от QUEEN

21 окт 2022 : 		 Новое видео QUEEN

13 окт 2022 : 		 Новая песня QUEEN

27 авг 2022 : 		 STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, NUNO BETTENCOURT, ZAKK WYLDE присоединились к BRIAN MAY для исполнения QUEEN

21 июл 2022 : 		 Сборник QUEEN первым получил 7 платину в Великобритании

7 июн 2022 : 		 У QUEEN есть неизданный трек с Фредди

6 июн 2022 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT выступили на юбилейном концерте

8 май 2022 : 		 Новый релиз QUEEN выйдет летом

1 дек 2021 : 		 QUEEN выпустили ювелирные украшения

1 окт 2021 : 		 NFT от QUEEN
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Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”



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QUEEN опубликовали новый эпизод из серии “Queen The Greatest: Live”.

QUEEN Launch "Queen The Greatest: Live" Episode 8: Under The Lights; Video




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