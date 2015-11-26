1 мар 2021



Первая мобильная от QUEEN



QUEEN объявили о запуске первой мобильной игры "Queen: Rock Tour", которая доступна на Android и iOS платформах. Выход игры приурочен к полувековому юбилею коллектива., ведь именно в 1971 году в состав пришел John Deacon.



«Стань рок-звездой локдауна! Не отступать и не сдаваться!!!» — говорит Brian May.











































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