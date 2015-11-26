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Барабанщик QUEEN — о возможном продолжении «Богемской рапсодии»



Барабанщик QUEEN Roger Taylor сказал, что продолжение байопика группы «Богемская рапсодия» вряд ли увидит свет.



Выпущенная в ноябре 2018 года, «Богемская рапсодия» стала самой кассовой музыкальной биографией всех времён, собрав более миллиарда долларов в мировом прокате. Также она стала самым успешным фильмом 2019 года среди домашних потребителей.



В новом интервью для Rolling Stone на вопрос о том, есть ли какие-нибудь идеи для возможного продолжения «Богемской рапсодии», Taylor ответил:



«Вынужден сказать "нет". По правде говоря, я думаю, что нам нужно посидеть год или два и посмотреть на обстановку, чтобы понять, насколько это правдоподобно и реально ли. Фильм был большим хитом. Мы были в восторге, конечно. Но я не хотел бы, чтобы люди снова решили, что я с этого получу выгоду. Должен быть очень, очень хороший сценарий, чтобы это сработало. Прямо сейчас я не представляю, как снимать продолжение.



Если кто-нибудь придумает гениальный план, тогда, может быть, мы подумаем об этом. Прямо сейчас мы очень довольны тем, каким вышел фильм. Есть так много сиквелов, которые не имеют ничего общего с оригиналом. Есть и такие, которые похожи на правду, но в целом я считаю, что это опасная территория».



Roger также сказал, что он был удивлён успехом фильма:



«Это было поразительно. Были "Золотые глобусы" и BAFTA, а затем и "Оскары"! Мы подумали: "Эй, мы получим его!" Это была отличная поездка, но это был не наш мир. Наш мир — это мир рок-н-ролла. Это было увлекательно и очень интересно. Когда фильм получил четыре Оскара, понадобилось время, чтобы это осознать. Прошу заметить, что награду не дали ни Brian'у [May'ю, гитара], ни мне. Ничего страшного».



Два месяца назад May также исключил возможность выхода продолжения, сказав в интервью для Rolling Stone следующее:



«Не думайте, что мы не рассуждали об этом. Мы обсуждали этот вопрос. В общем, на данный момент мы считаем, что [продолжения не будет]. Всё может измениться, но я думаю, что это будет сложно».



По словам May'я, отчасти проблема со съёмками нового фильма заключается в том, что он, скорее всего, будет посвящён борьбе вокалиста Фредди Меркьюри со СПИДом, о котором тот узнал в 1987 году. Меркьюри почти никому не рассказал о болезни, об этом знали немногие избранные близкие друзья. Он скончался в ноябре 1991 года.







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