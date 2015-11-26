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Queen

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26 мар 2021 : 		 Песня QUEEN получила бриллиантовый статус

15 мар 2021 : 		 Выходят новые фигурки QUEEN

1 мар 2021 : 		 Первая мобильная от QUEEN

20 фев 2021 : 		 Новые пазлы QUEEN

13 фев 2021 : 		 QUEEN хотели записать новый трек

28 янв 2021 : 		 ADAM LAMBERT исполняет на прослушивании в American Idol песню QUEEN

25 янв 2021 : 		 Вокалист QUEEN — о Дональде Трампе

26 дек 2020 : 		 Лучшее из нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

3 дек 2020 : 		 Фэн-видео QUEEN + ADAM LAMBERT

27 ноя 2020 : 		 QUEEN почтили память Диего Марадоны

26 ноя 2020 : 		 QUEEN в TikTok

25 ноя 2020 : 		 Сборник QUEEN впервые попал в десятку

9 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

29 окт 2020 : 		 Гитарист QUEEN рад, что остался жив после проблем со здоровьем

21 окт 2020 : 		 Промовидео к новой книге QUEEN

10 окт 2020 : 		 Вокалист QUEEN заявил, что не пытался заменить Фредди Меркьюри

17 сен 2020 : 		 Кавер-версия QUEEN от BOHEMIAN QUEEN

28 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

24 авг 2020 : 		 Представители QUEEN не прекращают попытки заставить Трампа прекратить использование песен группы

23 авг 2020 : 		 Концертный релиз QUEEN + ADAM LAMBERT выйдет осенью

10 авг 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT выпустили карантинную версию песни на виниле и CD

23 июл 2020 : 		 Лучшие хиты QUEEN уже 55 недель занимают первое место в чарте каталога альбомов Billboard

13 июл 2020 : 		 QUEEN — о команде техников

8 июл 2020 : 		 Барабанщик QUEEN — о возможном продолжении «Богемской рапсодии»

5 июл 2020 : 		 QUEEN — о команде техников

1 июл 2020 : 		 Барабанщик QUEEN: «Если бы Фредди был жив, мы бы продолжали творить...»
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Песня QUEEN получила бриллиантовый статус



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RIAA присвоила классическому хиту QUEEN "Bohemian Rhapsody" бриллиантовый статус за достижения отметки в 10 000 000 юнитов в США. QUEEN стали первой британской группой в истории, чья песня удостоена бриллиантового статуса.

QUEEN





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КомментарииСкрыть/показать 12 )

Санчез


26 мар 2021, 11:05		Песня хорошая...НО ЖУТКО ПЕРЕОЦЕНЕННАЯ!
Почему не вспоминают о таких пещах как We Will Rock You и The Show Must Go On?

Tomahawk


26 мар 2021, 11:17		Да сама группа, в целом, переоценённая. Те же Kiss гораздо сильнее музыкально, и экспериментаторства не чурались.

Санчез


26 мар 2021, 11:22		сравнивать кисс с квинами - бред, у обоих групп разные направления ( в том смысле что у каждого хард рок по своему)
ты бы еще сравнил металлику с сектор газа

Petrovich Sexyy


26 мар 2021, 11:55		Кисс музыкально сильнее разве что группы Любэ

vairagya77


26 мар 2021, 12:01		QUEEN - переоцененная группа ? ОГО ! Ну почему только на наших просторах появляются такие охуенные музыкальные критики, продолжатели дела Юры Лозы ?

DirtyPigs


26 мар 2021, 12:04		Tomahawk, чувак не позорься...

Санчез


26 мар 2021, 12:26		vairagya77, хорош)))

timekiller61


26 мар 2021, 12:26		Не-QUEEN-недооцененная группа,и дооценивать и вешать на неё медали,ордена и прочие титулы и звания будут ещё тыщу лет.Что божественно-то божественно.

ElectricRetard


26 мар 2021, 13:36		>Те же Kiss гораздо сильнее музыкально
Ух блять. Сравнивать комплексных, разнообразных, всесторонне эмоциональных, фонтанирующе креативных Квинов и клоунов Кисс с мертвым, вылизанным поп-звуком с песенками "два притопа, три прихлопа" про "детка я буду любить тебя под рок-н-рольной луной"? Я надеюсь ты так жирно троллишь.

Svyashennik


26 мар 2021, 14:10		По моему и те и другие переоценены, есть конечно хитовые вещи, но и скукоты полно.

WarSong


26 мар 2021, 14:33		Pretty Maids вот вообще всех в рот имели, но про них знают полтора человека.

HELLECTOR


26 мар 2021, 15:30		А вот чёто я с Варсонгом соглашусь и ебись оно коромыслом.


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