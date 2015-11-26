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Песня QUEEN получила бриллиантовый статус



RIAA присвоила классическому хиту QUEEN "Bohemian Rhapsody" бриллиантовый статус за достижения отметки в 10 000 000 юнитов в США. QUEEN стали первой британской группой в истории, чья песня удостоена бриллиантового статуса.







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