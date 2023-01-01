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Queen

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Гитарист QUEEN: «Фредди хотел бы, чтобы мы продолжали»



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В новом интервью Total Guitar Brian'a May'я спросили, может ли когда-нибудь выйти новый альбом QUEEN с вокалистом Adam'ом Lambert'ом. Финалист 8-го сезона "American Idol" с 2011 года сотрудничает с May'ем и барабанщиком Roger'ом Taylor'ом в качестве вокалиста в группе QUEEN + ADAM LAMBERT. Брайан ответил:

«Мы были в студии. В середине одного из туров [QUEEN + ADAM LAMBERT] у нас было несколько идей. Но мы так и не дошли до того момента, когда бы почувствовали, что это будет правильно. Так что мы пока не занимались этим вопросом. Это всё, что я могу вам сказать. Так что я не знаю. Но я думаю, что существует некий барьер. Я думаю, если люди видят QUEEN на лейбле, они всё равно хотят, чтобы на альбоме пел Фредди. Это может быть Иисус Христос, но они всё равно захотят Фредди, и я не виню людей за это.

Есть люди в соцсетях, которые злятся на меня: "Почему ты всё ещё продолжаешь без Фредди?" А я отвечаю: "Не указывайте мне что делать. Я делаю то, что считаю нужным". Есть люди, которые считают, что мы не должны выходить на сцену без Фредди. Но я думаю, что это было бы очень печально, и вряд ли Фредди этого бы хотел. Он бы хотел, чтобы мы продолжали двигаться вперёд. И, конечно, поскольку мы продолжаем и развиваемся, это сохраняет это наследие живым.

Я часто разговариваю об этом с сестрой Фредди — Кэш. Ей тоже задают такие вопросы: "Почему они делают это без Фредди?" И она полностью поддерживает то, что мы делаем. Она говорит: "Этого хотел бы Фредди. Он не хотел бы, чтобы его песни или песни группы стали музейными экспонатами. Он бы хотел, чтобы они жили". И именно этим мы и занимаемся. Мы делаем так, чтобы наследие QUEEN продолжало жить.

Последний тур, который мы провели, был потрясающим. Пожалуй, это был самый масштабный тур по аренам, который мы когда-либо проводили, и самый захватывающий в плане того, что билеты на все концерты были распроданы, и в плане энергии этих зрителей. Дело в том, что люди хотят живой музыки. Им нужна живая музыка. И мы рады продолжать исполнять её до тех пор, пока можем. Пока я жив, я буду это делать».




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