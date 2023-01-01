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Новости
*Умерла Шинейд О'Коннор 37
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 36
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
*Новое видео U.D.O. 26
*Новое видео PRIMAL FEAR 22
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 21
*JANNE WIRMAN: «Алекси сказал мне, что будет пить до смерти» 17
*OZZY OSBOURNE о своём здоровье: «Просто разочарование за раз... 13
*BLAZE BAYLEY: «Конец был близок» 12
*NICK BARKER страдает от почечной недостаточности 10
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*Умерла Шинейд О'Коннор 37
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 36
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
*Новое видео U.D.O. 26
*Новое видео PRIMAL FEAR 22
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Queen

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29 июл 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

27 июл 2023 : 		 DOLLY PARTON исполняет кавер QUEEN: видео

23 июл 2023 : 		 DOLLY PARTON исполняет QUEEN

21 июл 2023 : 		 QUEEN получили BRIT Billion Award

17 июл 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

9 июл 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

5 июл 2023 : 		 Вокалист QUEEN: «Фредди Меркьюри невозможно заменить»

2 июл 2023 : 		 Гитарист QUEEN — о «Богемской рапсодии»: «Мы бы с удовольствием сняли продолжение»

26 июн 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

4 июн 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

1 июн 2023 : 		 Каталог QUEEN может быть продан за более чем миллиард долларов

14 май 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

7 май 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

24 апр 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

29 мар 2023 : 		 BRIAN MAY: «У нас с Adam'ом всё было хорошо с самого начала»

26 мар 2023 : 		 Новые фигурки QUEEN

25 мар 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

19 мар 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

5 мар 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

3 мар 2023 : 		 Гитарист QUEEN — по поводу сиквела байопика о группе: «Очень заманчиво снять продолжение»

21 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

20 фев 2023 : 		 Гитарист QUEEN: «Фредди хотел бы, чтобы мы продолжали»

13 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

7 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

24 янв 2023 : 		 Queen The Greatest Live

20 дек 2022 : 		 Песню QUEEN прослушали 2 миллиарда раз
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Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”



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QUEEN опубликовали новый эпизод из серии “Queen The Greatest: Live”

QUEEN - New Episode Of "Queen The Greatest: Live" Focuses On Band's Performance Of LITTLE RICHARD Classic "Tutti Frutti"; Video




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