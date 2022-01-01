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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 21
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 15
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*Гитарист METALLICA считает, что ещё не достиг пика в творчес... 9
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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 21
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 15
*Новое видео KREATOR 13
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Queen

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8 май 2022 : 		 Новый релиз QUEEN выйдет летом

1 дек 2021 : 		 QUEEN выпустили ювелирные украшения

1 окт 2021 : 		 NFT от QUEEN

29 сен 2021 : 		 QUEEN открыли фирменный магазин

15 авг 2021 : 		 Пазл QUEEN выйдет осенью

11 авг 2021 : 		 QUEEN думают о продолжении

1 июн 2021 : 		 Сборник QUEEN выйдет в новой версии

9 май 2021 : 		 Brian May и Roger Taylor не прочь выпустить новую музыку QUEEN с Adam'ом Lambert'ом

26 мар 2021 : 		 Песня QUEEN получила бриллиантовый статус

15 мар 2021 : 		 Выходят новые фигурки QUEEN

1 мар 2021 : 		 Первая мобильная от QUEEN

20 фев 2021 : 		 Новые пазлы QUEEN

13 фев 2021 : 		 QUEEN хотели записать новый трек

28 янв 2021 : 		 ADAM LAMBERT исполняет на прослушивании в American Idol песню QUEEN

25 янв 2021 : 		 Вокалист QUEEN — о Дональде Трампе

26 дек 2020 : 		 Лучшее из нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

3 дек 2020 : 		 Фэн-видео QUEEN + ADAM LAMBERT

27 ноя 2020 : 		 QUEEN почтили память Диего Марадоны

26 ноя 2020 : 		 QUEEN в TikTok

25 ноя 2020 : 		 Сборник QUEEN впервые попал в десятку

9 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

29 окт 2020 : 		 Гитарист QUEEN рад, что остался жив после проблем со здоровьем

21 окт 2020 : 		 Промовидео к новой книге QUEEN

10 окт 2020 : 		 Вокалист QUEEN заявил, что не пытался заменить Фредди Меркьюри

17 сен 2020 : 		 Кавер-версия QUEEN от BOHEMIAN QUEEN

28 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT
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Новый релиз QUEEN выйдет летом



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17 июня на EMI впервые на цветном виниле в виде бокс-сета состоится релиз QUEEN "The Platinum Collection" — видео, рассказывающее об этом издании, доступно ниже.

QUEEN To Release The Platinum Collection In 6LP Coloured Vinyl Box Set; Unboxing Video Streaming




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