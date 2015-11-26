сегодня



Биопик QUEEN сняли с премии GLAAD из-за секс-скандала с режиссёром



Биопик QUEEN «Богемская рапсодия» был удалён из номинаций на GLAAD Media Awards из-за обвинений сексуального характера в адрес режиссёра фильма, Брайана Сингера, несмотря на то, что тот отрицает всё, что было сказано в его адрес.



«В связи с недавними обвинениями сексуального характера против режиссёра Брайана Сингера GLAAD приняли сложное решение убрать «Богемскую рапсодию» из списка GLAAD Media Award в категории Outstanding Film – Wide Release. История, рассказанная The Atlantic на этой неделе о непередаваемом уроне, который наносится молодым людям и мальчикам-подросткам, выявила реальность, которую нельзя игнорировать или даже молчаливо вознаграждать.



В ответе Сингера на историю Atlantic был ошибочно использован термин "гомофобия" для уклонения от обвинений в сексуальном насилии, и GLAAD призывает СМИ и отрасль в целом не замалчивать тот факт, что пережившие сексуальное насилие должны быть главными, а не второстепенными в любой истории.



Команда, которая так усердно работала над «Богемской рапсодии», а также наследие Фредди Меркьюри заслуживают гораздо большего, чем быть испорченными таким образом. «Богемская рапсодия» донесла историю иконы ЛГБТ Фредди Меркьюри до зрителей по всему миру, многие из которых никогда не видели выдающегося и гордого главного героя в фильме или не замечали влияние ВИЧ и СПИДа должным образом. Влияние фильма неоспоримо. Однако мы считаем, что должны послать ясный и недвусмысленный сигнал молодежи ЛГБТ и всем пережившим сексуальное насилие, что GLAAD и наше сообщество будут стоять за тех, кто пережил эти неправомерные деяния, и не будут молчать, когда дело доходит до защиты их от тех, кто причинит им вред.



Другие фильмы, в которых участвует Сингер сейчас или в будущем, должны принять к сведению ответную реакцию на историю Atlantic и другие предыдущие обвинения. Индустрия не может позволить, чтобы те, кто продолжает наносить вред кому-либо, — особенно уязвимым молодым людям — оставались незамеченными или неконтролируемыми».



Разоблачение Atlantic утверждает, что открытый гей Брайан Сингер не раз за многие годы имел сексуальные связи на рабочем месте, включая контакты с несовершеннолетними мальчиками».



В ответ на обвинения Сингер сказал в заявлении:



«Печально, что Atlantic опустилась до этого низкого стандарта журналистской этики. Опять же, я вынужден повторить, что эта история перефразирует претензии от фиктивных судебных исков, поданных сомнительной группой лиц, готовых лгать за деньги или ради внимания. И неудивительно, что «Богемская рапсодия» является удостоенным наград хитом, а эта гомофобная грязная кампания удобно подмазалась к успехам фильма».











+0 -1



( 3 )





просмотров: 709

