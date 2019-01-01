31 дек 2018



Гитарист QUEEN о фильме



Гитарист QUEEN Brian May в недавнем разговоре с Newsweek признался, что не ожидал такого успеха фильма "Bohemian Rhapsody", который стал первым из всех выпущенных биопиков в мире за все время существования кинематографа.



«Никто не ожидал, что он пройдет так грандиозно. Мы думали, что его примут неплохо и все. Мы никак не ожидали, что получится блокбастер, бьющий все рекорды».



Brian также особо похвалил Рэми Малека, исполнившего роль Фредди Меркьюри, назвав его игру "грандиозной" и добавил:



«Он сыграл невероятным образом, он просто перевоплотился во Фредди».



May также похвалил Гвилема Ли, который в фильме сыграл его персонажа:



«Все время, когда мы были вместе, он считывал меня. Он бессознательно подмечал, что я делаю, копировал мою манеру поведения, движения тела, тон моего голоса. Он просто стал мной».











+1 -1









просмотров: 1424

