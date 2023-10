сегодня



PAUL RODGERS: «ADAM LAMBERT идеально подходит для QUEEN»



В новом интервью для BBC Radio Scotland легендарный вокалист Paul Rodgers рассказал о том, как он выступал в качестве фронтмена QUEEN в период с 2004 по 2009 годы:



«Brian [May, гитарист QUEEN] сказал мне: "Может быть, мы соберёмся и дадим пару концертов в Европе?" И я ответил: "Что ж, звучит неплохо". Потому что мы вместе играли "All Right Now", "We Will Rock You" и "We Are The Champions", и на тот момент это имело смысл. Они очень многогранны, их музыка — просто ах. У них много замечательных песен-хитов. Я ответил: "Конечно, давайте сделаем это. Давайте проведём пару концертов и посмотрим, что из этого получится". И эта пара выступлений превратилась в четыре года. Мы дважды объездили весь мир, записали студийный альбом, так что это действительно было интересно. Но в конце концов я решил, что слишком далеко ушёл от своей собственной музыки, и мне захотелось закончить эту историю. Но это была дикая и захватывающая работа».



По поводу своего подхода к исполнению песен, изначально сочинённых и записанных покойным фронтменом QUEEN Фредди Меркьюри, Paul сказал:



«Мне было интересно, как люди отнесутся к этому, но я всегда старался соответствовать музыке, где бы я ни был. И мне показалось, что если бы мы не играли вместе, я бы, возможно, сильно засомневался. Но мы сыграли, и это был большой музыкальный успех — сыграть с ребятами "All Right Now" — а ещё позже мы сыграли "Feel Like Making Love", "Wishing Well", и каждую из них они исполнили просто потрясающе. Брайан — отличный гитарист, так что с этим нет никаких проблем. И я сказал себе: "Итак, как мне это сделать, потому что я не хочу занимать чужое место. Я хочу быть самим собой". И я читал интервью Brian'a Johnson'a из AC/DC, и когда он собирался присоединиться к этой группе, в первый вечер на сцене гитарист сказал ему, когда он очень нервничал: "Не волнуйся ни о чём. Просто иди и будь собой". И я прочитал это интервью и подумал: "Что ж, так я и сделаю. Я не буду пытаться заменить кого-то, я просто буду самим собой". И я решил, что буду интерпретировать их песни по-своему, и именно так я с этим и справился».



На вопрос о том, что он думает об Adam'e Lambert'e, финалисте шоу "American Idol" 2009 года, который является фронтменом нынешней инкарнации QUEEN, Пол ответил:



«Я думаю, что он идеально подходит для группы... Я не очень следил за ними с тех пор, но, судя по тому, что я видел, он великолепен».







