20 дек 2022



Песню QUEEN прослушали 2 миллиарда раз



"Bohemian Rhapsody" преодолела отметку в два миллиарда прослушиваний на Spotify.









рџ‘Џрџ‘Џ 2 BILLION streams of вЂBohemian Rhapsody!вЂ™ on @Spotify ! рџ‘‘ pic.twitter.com/ByV46qqDZg





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