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Queen

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Гитарист QUEEN предложил снова устроить концерт в стиле Live Aid для решения проблемы изменения климата



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Как сообщает The Daily Mirror, гитарист QUEEN Brian May считает, что молодые люди могут захотеть принять участие в новых концертах, подобных Live Earth 2007 года, и QUEEN будут готовы выступить.

Поскольку планета сталкивается с чрезвычайной ситуацией в области климата, не пора ли провести концерт в стиле Live Aid для сбора средств и повышения осведомлённости об этой проблеме?

Brian May сказал:

«Вероятно, понадобится привлечь молодое поколение, чтобы взять этого быка за рога. Мы поможем любым возможным способом, но я думаю, что это именно то, что для этого потребуется».

Он предупреждает, что проблема «настолько огромна», что даже концерт масштаба Live Aid, который, по оценкам, собрал 150 миллионов фунтов стерлингов с момента первого выступления в 1985 году, может оказаться недостаточным.

QUEEN Guitarist BRIAN MAY Backs Live Aid-Style Concert To Tackle Climate Change




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