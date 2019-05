сегодня



Гитарист QUEEN предложил снова устроить концерт в стиле Live Aid для решения проблемы изменения климата



Как сообщает The Daily Mirror, гитарист QUEEN Brian May считает, что молодые люди могут захотеть принять участие в новых концертах, подобных Live Earth 2007 года, и QUEEN будут готовы выступить.



Поскольку планета сталкивается с чрезвычайной ситуацией в области климата, не пора ли провести концерт в стиле Live Aid для сбора средств и повышения осведомлённости об этой проблеме?



Brian May сказал:



«Вероятно, понадобится привлечь молодое поколение, чтобы взять этого быка за рога. Мы поможем любым возможным способом, но я думаю, что это именно то, что для этого потребуется».



Он предупреждает, что проблема «настолько огромна», что даже концерт масштаба Live Aid, который, по оценкам, собрал 150 миллионов фунтов стерлингов с момента первого выступления в 1985 году, может оказаться недостаточным.











