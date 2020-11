сегодня



QUEEN в TikTok



TikTok сообщили, что теперь в их сети доступна музыка QUEEN — аккаунт группы был создан в сотрудничестве с Universal Music Group/Hollywood Records. Эти новости совпали с сообщением о том, что группа заработала очередное первое место для своего релиза, уже десятого по счёту, в Великобритании — концертный релиз "Live Around The World" стал первым для коллектива за двадцать пять лет с момента выхода "Made In Heaven".



В итоге для пользователей сети доступны десять треков: "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites The Dust", "Don't Stop Me Now", "We Will Rock You", "Under Pressure", "We Are The Champions", "I Want To Break Free", "Somebody To Love", "Killer Queen" и "Radio Ga Ga".







