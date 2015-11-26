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Queen

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26 ноя 2020 : 		 QUEEN в TikTok

25 ноя 2020 : 		 Сборник QUEEN впервые попал в десятку

9 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

29 окт 2020 : 		 Гитарист QUEEN рад, что остался жив после проблем со здоровьем

21 окт 2020 : 		 Промовидео к новой книге QUEEN

10 окт 2020 : 		 Вокалист QUEEN заявил, что не пытался заменить Фредди Меркьюри

17 сен 2020 : 		 Кавер-версия QUEEN от BOHEMIAN QUEEN

28 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

24 авг 2020 : 		 Представители QUEEN не прекращают попытки заставить Трампа прекратить использование песен группы

23 авг 2020 : 		 Концертный релиз QUEEN + ADAM LAMBERT выйдет осенью

10 авг 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT выпустили карантинную версию песни на виниле и CD

23 июл 2020 : 		 Лучшие хиты QUEEN уже 55 недель занимают первое место в чарте каталога альбомов Billboard

13 июл 2020 : 		 QUEEN — о команде техников

8 июл 2020 : 		 Барабанщик QUEEN — о возможном продолжении «Богемской рапсодии»

5 июл 2020 : 		 QUEEN — о команде техников

1 июл 2020 : 		 Барабанщик QUEEN: «Если бы Фредди был жив, мы бы продолжали творить...»

27 июн 2020 : 		 QUEEN — о команде техников

25 июн 2020 : 		 В честь QUEEN будут выпущены марки

19 июн 2020 : 		 Концерт QUEEN + ADAM LAMBERT онлайн

13 июн 2020 : 		 Вокалист QUEEN критикует Трампа за бездействие

9 июн 2020 : 		 Гитарист QUEEN назван лучшим

20 май 2020 : 		 Музыканты QUEEN, ARCH ENEMY, EVANESCENCE, TESTAMENT, STEELHEART записали хит QUEEN

17 май 2020 : 		 ADAM LAMBERT о воссоздании классического сета QUEEN Live Aid

16 май 2020 : 		 Вокалист QUEEN: «Местные власти справляются с COVID-19 хорошо, а вот на федеральном уровне хаос»

10 май 2020 : 		 ADAM LAMBERT о выступлениях с QUEEN: «Я рву ж***у на британский флаг, исполняя песни Фредди»

7 май 2020 : 		 Гитарист QUEEN не видит продолжения для "Bohemian Rhapsody"
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QUEEN в TikTok



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TikTok сообщили, что теперь в их сети доступна музыка QUEEN — аккаунт группы был создан в сотрудничестве с Universal Music Group/Hollywood Records. Эти новости совпали с сообщением о том, что группа заработала очередное первое место для своего релиза, уже десятого по счёту, в Великобритании — концертный релиз "Live Around The World" стал первым для коллектива за двадцать пять лет с момента выхода "Made In Heaven".

В итоге для пользователей сети доступны десять треков: "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites The Dust", "Don't Stop Me Now", "We Will Rock You", "Under Pressure", "We Are The Champions", "I Want To Break Free", "Somebody To Love", "Killer Queen" и "Radio Ga Ga".

QUEEN Is Now On TikTok



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КомментарииСкрыть/показать 8 )

НELLECTOR


26 ноя 2020, 11:59		Вот!
Там им самое место! Целевая аудитория.

Maestro vs


26 ноя 2020, 12:52		Объясните, пожалуйста, что такое Тикток и зачем он нужен? Особо не вникал, поверхностно же сложилось впечатление о каких-то тупоёбых видеороликах для дегенеративного мировосприятия, свойственного пубертатному периоду. Но ведь для всего этого давно придумали Ютюб, нет?

НELLECTOR


26 ноя 2020, 13:00		Это ютюб для младшего школьного возраста.

Maestro vs


26 ноя 2020, 13:02		Ну а прикол-то в чём?
Возьмём, например, фейсбук и вконтакт - тут да, кому что больше нравится. Или возьмём грёбаный инстаграм - типа специально заточен пот фотки (а фейсбук/вконтакт типа не специально). Но ведь и Ютюб тогда принципиально заточен под видосы?

hansi_hrb


26 ноя 2020, 13:14		Обясняю, еще один способ зарабатывания денег умными на тупых. Ну и кроме этого есть нормальные люди выкладывающие видео чисто по фану, например тик ток норвежской полиции. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8F и если это денегеративность а не предприимчивость и крутота, то я не знаю даже.

hansi_hrb


26 ноя 2020, 13:17		ну и в тик токе видео короткие и развлекательные скажем такой себе ТНТ, в то время как ютуб это считай телек с миллиоами каналов где есть все что угодно.

Maestro vs


26 ноя 2020, 13:37		Но ведь Ютюб не ставит ограничение по длительности заливаемого контента, короче стольки-то минут (секунд) заливать нельзя :) Лить можно всё. А про развлекательность - она и так применима к большинству ютюбовских видосов (не ко всем, конечно). То есть именно принципиального (!) различия я по-прежнему не вижу. Почему нельзя всё это лить на Ютюб, с его удобным интерфейсом.
Ладно, это я так, мысли вслух, чёт накипело.

hansi_hrb


26 ноя 2020, 14:00		я не большой знаток, но направленности все же разные. Вот например в фейсбук постят фоточки, но интерфейс его заточен далеко не под это, потому фотографы и прочие визуалы стали уходить в инстаграм. Тикток имеет другой поиск и систему рекомендаций. Ну у меня его нет, сказать ничего не могу, но точно знаю, что механизм отличается и коренным образом. в инсте одно время многие публиковали вайны это такие короткие видео, но поголовным мейнстримом это не стало.
А чего накипело то? Это ж еще один инструмент для заработка, раскрутки и плохого ничего нет. Куда лучше чем лупить крапиву палкой в аналаговом детстве.


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