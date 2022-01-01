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*Умер Дэн Маккаферти 53
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 23
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 14
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Queen

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15 ноя 2022 : 		 Трейлер нового релиза QUEEN

14 ноя 2022 : 		 The Miracle Special от QUEEN

9 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от QUEEN

8 ноя 2022 : 		 Вскрытие от гитариста QUEEN

2 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от QUEEN

21 окт 2022 : 		 Новое видео QUEEN

13 окт 2022 : 		 Новая песня QUEEN

27 авг 2022 : 		 STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, NUNO BETTENCOURT, ZAKK WYLDE присоединились к BRIAN MAY для исполнения QUEEN

21 июл 2022 : 		 Сборник QUEEN первым получил 7 платину в Великобритании

7 июн 2022 : 		 У QUEEN есть неизданный трек с Фредди

6 июн 2022 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT выступили на юбилейном концерте

8 май 2022 : 		 Новый релиз QUEEN выйдет летом

1 дек 2021 : 		 QUEEN выпустили ювелирные украшения

1 окт 2021 : 		 NFT от QUEEN

29 сен 2021 : 		 QUEEN открыли фирменный магазин

15 авг 2021 : 		 Пазл QUEEN выйдет осенью

11 авг 2021 : 		 QUEEN думают о продолжении

1 июн 2021 : 		 Сборник QUEEN выйдет в новой версии

9 май 2021 : 		 Brian May и Roger Taylor не прочь выпустить новую музыку QUEEN с Adam'ом Lambert'ом

26 мар 2021 : 		 Песня QUEEN получила бриллиантовый статус

15 мар 2021 : 		 Выходят новые фигурки QUEEN

1 мар 2021 : 		 Первая мобильная от QUEEN

20 фев 2021 : 		 Новые пазлы QUEEN

13 фев 2021 : 		 QUEEN хотели записать новый трек

28 янв 2021 : 		 ADAM LAMBERT исполняет на прослушивании в American Idol песню QUEEN

25 янв 2021 : 		 Вокалист QUEEN — о Дональде Трампе
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|||| 15 ноя 2022

Трейлер нового релиза QUEEN



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QUEEN опубликовали трейлер к The Miracle Collector's Edition.

QUEEN Launch New Video Trailer For The Miracle Collector's Edition




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