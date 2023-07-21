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QUEEN получили BRIT Billion Award



Группа QUEEN получила награду BRIT Billion Award от BPI (British Phonographic Industry) — организации, представляющей интересы ведущих мировых звукозаписывающих лейблов и музыкальных компаний Великобритании, которая также является организатором премии BRIT Awards.



Награда BRIT Billion Award присуждается за выдающиеся достижения группы как артистов, работающих в сфере звукозаписи, преодолевших отметку один миллиард потоковых прослушиваний в Великобритании — в соответствии с данными Official Charts Company.







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