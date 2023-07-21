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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 61
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 43
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 20
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 17
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 16
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Queen

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21 июл 2023 : 		 QUEEN получили BRIT Billion Award

17 июл 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

9 июл 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

5 июл 2023 : 		 Вокалист QUEEN: «Фредди Меркьюри невозможно заменить»

2 июл 2023 : 		 Гитарист QUEEN — о «Богемской рапсодии»: «Мы бы с удовольствием сняли продолжение»

26 июн 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

4 июн 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

1 июн 2023 : 		 Каталог QUEEN может быть продан за более чем миллиард долларов

14 май 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

7 май 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

24 апр 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

29 мар 2023 : 		 BRIAN MAY: «У нас с Adam'ом всё было хорошо с самого начала»

26 мар 2023 : 		 Новые фигурки QUEEN

25 мар 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

19 мар 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

5 мар 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

3 мар 2023 : 		 Гитарист QUEEN — по поводу сиквела байопика о группе: «Очень заманчиво снять продолжение»

21 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

20 фев 2023 : 		 Гитарист QUEEN: «Фредди хотел бы, чтобы мы продолжали»

13 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

7 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

24 янв 2023 : 		 Queen The Greatest Live

20 дек 2022 : 		 Песню QUEEN прослушали 2 миллиарда раз

30 ноя 2022 : 		 Ремастированное видео QUEEN

28 ноя 2022 : 		 The Miracle Special от QUEEN

16 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от QUEEN
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QUEEN получили BRIT Billion Award



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Группа QUEEN получила награду BRIT Billion Award от BPI (British Phonographic Industry) — организации, представляющей интересы ведущих мировых звукозаписывающих лейблов и музыкальных компаний Великобритании, которая также является организатором премии BRIT Awards.

Награда BRIT Billion Award присуждается за выдающиеся достижения группы как артистов, работающих в сфере звукозаписи, преодолевших отметку один миллиард потоковых прослушиваний в Великобритании — в соответствии с данными Official Charts Company.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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21 июл 2023
WahrandPhain
не знаю что за тип рядом с Меем, но будто нейросеть смешала Викернеса и Ульриха.

просмотров: 233

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