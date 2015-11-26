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Queen

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11 янв 2019 : 		 На показах фильма о QUEEN можно будет спеть вместе с героями

9 янв 2019 : 		 Видео QUEEN из реконструкции концерта Live Aid

7 янв 2019 : 		 Фильм о QUEEN получил награду в категории «Лучшая драма» на церемонии «Золотой глобус»

6 янв 2019 : 		 Гитарист ANTHRAX заявил, что QUEEN сейчас звучат даже лучше, чем 40 лет назад

31 дек 2018 : 		 Гитарист QUEEN о фильме

30 дек 2018 : 		 Фильм о QUEEN получил очередные номинации

29 дек 2018 : 		 Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1970-х

13 дек 2018 : 		 Саундтрек к фильму о QUEEN выйдет на виниле

11 дек 2018 : 		 "Bohemian Rhapsody" QUEEN стала самой популярной песней XX века на цифровых сервисах

7 дек 2018 : 		 Байопик о QUEEN получил две номинации на Золотой Глобус

28 ноя 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES: «QUEEN — лучшая группа всех времён и народов!»

14 ноя 2018 : 		 В Малайзии не подвергали фильм о QUEEN большой цензуре

5 ноя 2018 : 		 Фильм о QUEEN собрал уже более ста миллионов долларов

30 окт 2018 : 		 Хит QUEEN 42 голосами

18 окт 2018 : 		 Фрагмент нового фильма о QUEEN

10 окт 2018 : 		 Лего-версия песни QUEEN

4 окт 2018 : 		 Рами Малек рассказал о своём видении образа Фредди Меркьюри в фильме о QUEEN «Богемская рапсодия»

10 сен 2018 : 		 Фрагмент из нового фильма о QUEEN

18 июл 2018 : 		 Новый трейлер к фильму о QUEEN

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео QUEEN в караоке-стиле

20 июн 2018 : 		 Новое лирик-видео QUEEN в стиле караоке

16 май 2018 : 		 Трейлер к фильму о QUEEN

10 апр 2018 : 		 Видеоколлекция баллад от QUEEN

20 мар 2018 : 		 Видео с текстом от QUEEN

20 фев 2018 : 		 Новое видео QUEEN

13 янв 2018 : 		 QUEEN получат Грэмми
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На показах фильма о QUEEN можно будет спеть вместе с героями



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По всему миру с 11 января начинаются кинопоказы фильма-биографии о QUEEN «Богемская рапсодия». Особенность этих сеансов в том, что зрители смогут подпевать прямо в кинотеатрах. «Караоке»-показы можно будет посетить в ограниченном числе кинотеатров — их список опубликован здесь.

Ранее сообщалось, что «Богемская расподия» стала «Лучшей драмой» по версии жюри «Золотого глобуса», а Рами Малек, сыгравший роль Фредди Меркьюри, был объявлен лучшим актёром.

«Я считаю, что это огромнейший сюрприз в нашей карьере, — сказал гитарист Brian May, когда узнал о награде. — Невероятно, совершенно неожиданно и очень радостно. Это потрясающе».

«Мы просто потеряли дар речи, — сказал барабанщик Roger Taylor. — Рами действительно заслуживает этой награды. Это как вишенка на торте, а я даже не в кино!»

Рами Малек рассказал о своих ощущениях после получения награды: «Честно говоря, я не помню ни чего, что я сказал там. Это была эйфория. Я думал, что уровень адреналина и эйфории был такой же, как на сцене Live Aid. Если что-либо и могло сравниться с этим, то только нахождение там при получении этой награды.

Разделить это с QUEEN — всё равно что отделиться от собственного тела».

QUEEN - Sing-Along Showings Of Bohemian Rhapsody Film Begin Friday Across The Globe; Video Trailer










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КомментарииСкрыть/показать 3 )

kircore


11 янв 2019, 18:32		И при чём тут Россия. Мы должны порадоваться за зарубежных посонов?

Rutger


11 янв 2019, 18:56		Тема с этим фильмком начинает слегка подзаепывать

scdcdcvfc


11 янв 2019, 19:21		Мало хруста попкорна, так теперь ещё отвратительным пением впечатление будут портить. От заебись


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