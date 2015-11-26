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На показах фильма о QUEEN можно будет спеть вместе с героями



По всему миру с 11 января начинаются кинопоказы фильма-биографии о QUEEN «Богемская рапсодия». Особенность этих сеансов в том, что зрители смогут подпевать прямо в кинотеатрах. «Караоке»-показы можно будет посетить в ограниченном числе кинотеатров — их список опубликован здесь.



Ранее сообщалось, что «Богемская расподия» стала «Лучшей драмой» по версии жюри «Золотого глобуса», а Рами Малек, сыгравший роль Фредди Меркьюри, был объявлен лучшим актёром.



«Я считаю, что это огромнейший сюрприз в нашей карьере, — сказал гитарист Brian May, когда узнал о награде. — Невероятно, совершенно неожиданно и очень радостно. Это потрясающе».



«Мы просто потеряли дар речи, — сказал барабанщик Roger Taylor. — Рами действительно заслуживает этой награды. Это как вишенка на торте, а я даже не в кино!»



Рами Малек рассказал о своих ощущениях после получения награды: «Честно говоря, я не помню ни чего, что я сказал там. Это была эйфория. Я думал, что уровень адреналина и эйфории был такой же, как на сцене Live Aid. Если что-либо и могло сравниться с этим, то только нахождение там при получении этой награды.



Разделить это с QUEEN — всё равно что отделиться от собственного тела».























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