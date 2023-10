сегодня



QUEEN + ADAM LAMBERT открыли тур



QUEEN + ADAM LAMBERT выступлением четвертого октября на CFG Bank Arena, Baltimore, Maryland, открыли тур Rhapsody:



Act 1



01. Machines (Or Back To Humans) / Radio Ga Ga

02. Hammer To Fall

03. Stone Cold Crazy

04. Another One Bites The Dust



Act 2



05. I'm In Love With My Car

06. Bicycle Race

07. Fat Bottomed Girls

08. I Want It All



Act 3



09. A Kind Of Magic

10. Killer Queen

11. Don't Stop Me Now

12. Somebody To Love



Act 4 - B-stage



13. Love Of My Life

14. '39

15. Drum Solo

16. Under Pressure

17. Tie Your Mother Down

18. Crazy Little Thing Called Love



Act 5



19. I Want To Break Free

20. Who Wants To Live Forever

21. Guitar Solo

22. Is This The World We Created...?

23. The Show Must Go On

24. Bohemian Rhapsody



Encore:



25. We Will Rock You

26. Radio Ga Ga (Reprise)

27. We Are The Champions







