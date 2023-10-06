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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 40
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Queen

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|||| сегодня

QUEEN + ADAM LAMBERT открыли тур



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QUEEN + ADAM LAMBERT выступлением четвертого октября на CFG Bank Arena, Baltimore, Maryland, открыли тур Rhapsody:

Act 1

01. Machines (Or Back To Humans) / Radio Ga Ga
02. Hammer To Fall
03. Stone Cold Crazy
04. Another One Bites The Dust

Act 2

05. I'm In Love With My Car
06. Bicycle Race
07. Fat Bottomed Girls
08. I Want It All

Act 3

09. A Kind Of Magic
10. Killer Queen
11. Don't Stop Me Now
12. Somebody To Love

Act 4 - B-stage

13. Love Of My Life
14. '39
15. Drum Solo
16. Under Pressure
17. Tie Your Mother Down
18. Crazy Little Thing Called Love

Act 5

19. I Want To Break Free
20. Who Wants To Live Forever
21. Guitar Solo
22. Is This The World We Created...?
23. The Show Must Go On
24. Bohemian Rhapsody

Encore:

25. We Will Rock You
26. Radio Ga Ga (Reprise)
27. We Are The Champions




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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6 окт 2023
E
Evil3062
Срамота
Like!2
6 окт 2023
z
zombi101
Жаднее бабы Оззи тока старые упыри из КВИН
Like!3
6 окт 2023
O
Old Nothing
Позорище, еще и ЭТО на вокале!!!
6 окт 2023
D
DasMan
Действительно, какое кощунство. На место одного певца-гея взяли другого.
  Dislike!1
6 окт 2023
Tom Sawyer
DasMan, не пизди, Фредди Меркурий был бисексуалом.
6 окт 2023
Klawd Air
Мне в целом всë равно, что Адам тот ещë ламберт, не моë дело, кого человек предпочитает в постели и спереди иль позади себя, но блин, вокал его реально не очень подходит песням Queen. Вернее, очень малому их количеству. Слишком какой-то у него вокал... узенький?🤭 Даже не так, он их не по роковому поëт, а по попсушному. Фредди-то знал, что такое рок-вокал и снабдил им песни, отчасти поэтому они и звучат так круто. А Ламберт... если бы песни изначально были с таким вокалом, а Ламберт был оригинальным вокалистом группы, они бы не стали тем, кем стали. Были бы другой группой, отличной (как ни крути, а три отменых автора песен всë равно в составе были бы), но не легендарной. Собственно, что мы и слышим. Это не Queen. Это QUEENLGBTQIA+. Но на концерт я бы все равно пошëл, да.😄

просмотров: 1123

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