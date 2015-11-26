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*DARKSIDE TOP 2018 : Результаты 108
*Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур 40
*Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, вклю... 35
*MANOWAR нашли гитариста 28
*Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как... 25
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Queen

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28 янв 2019 : 		 Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1990-х

27 янв 2019 : 		 Биопик QUEEN сняли с премии GLAAD из-за секс-скандала с режиссёром

23 янв 2019 : 		 Биопик QUEEN получил пять номинаций на Оскар

13 янв 2019 : 		 Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1980-х

11 янв 2019 : 		 На показах фильма о QUEEN можно будет спеть вместе с героями

9 янв 2019 : 		 Видео QUEEN из реконструкции концерта Live Aid

7 янв 2019 : 		 Фильм о QUEEN получил награду в категории «Лучшая драма» на церемонии «Золотой глобус»

6 янв 2019 : 		 Гитарист ANTHRAX заявил, что QUEEN сейчас звучат даже лучше, чем 40 лет назад

31 дек 2018 : 		 Гитарист QUEEN о фильме

30 дек 2018 : 		 Фильм о QUEEN получил очередные номинации

29 дек 2018 : 		 Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1970-х

13 дек 2018 : 		 Саундтрек к фильму о QUEEN выйдет на виниле

11 дек 2018 : 		 "Bohemian Rhapsody" QUEEN стала самой популярной песней XX века на цифровых сервисах

7 дек 2018 : 		 Байопик о QUEEN получил две номинации на Золотой Глобус

28 ноя 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES: «QUEEN — лучшая группа всех времён и народов!»

14 ноя 2018 : 		 В Малайзии не подвергали фильм о QUEEN большой цензуре

5 ноя 2018 : 		 Фильм о QUEEN собрал уже более ста миллионов долларов

30 окт 2018 : 		 Хит QUEEN 42 голосами

18 окт 2018 : 		 Фрагмент нового фильма о QUEEN

10 окт 2018 : 		 Лего-версия песни QUEEN

4 окт 2018 : 		 Рами Малек рассказал о своём видении образа Фредди Меркьюри в фильме о QUEEN «Богемская рапсодия»

10 сен 2018 : 		 Фрагмент из нового фильма о QUEEN

18 июл 2018 : 		 Новый трейлер к фильму о QUEEN

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео QUEEN в караоке-стиле

20 июн 2018 : 		 Новое лирик-видео QUEEN в стиле караоке

16 май 2018 : 		 Трейлер к фильму о QUEEN
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Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1990-х



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Видео, в котором запечатлены последние записи Фредди Меркьюри, сделанные незадолго до его смерти в 1991 году, а также живые выступления QUEEN с особыми гостями с концерта памяти Фредди Меркьюри для информирования о СПИДе, который состоялся на стадионе Уэмбли в 1992 году, доступно для просмотра ниже.

QUEEN In The 90s; Video Compilation Streaming





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