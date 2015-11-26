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Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1990-х



Видео, в котором запечатлены последние записи Фредди Меркьюри, сделанные незадолго до его смерти в 1991 году, а также живые выступления QUEEN с особыми гостями с концерта памяти Фредди Меркьюри для информирования о СПИДе, который состоялся на стадионе Уэмбли в 1992 году, доступно для просмотра ниже.













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