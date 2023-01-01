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*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 28
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Гитарист QUEEN — о «Богемской рапсодии»: «Мы бы с удовольствием сняли продолжение»



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В новом эпизоде "Trunk Nation With Eddie Trunk" на SiriusXM гитарист QUEEN Brian May вновь заговорил о возможности выпуска продолжения биографического фильма «Богемская рапсодия».

Вышедший в ноябре 2018 года фильм «Богемская рапсодия» стал самым кассовым музыкальным байопиком всех времён, собрав в мировом прокате более 1 млрд долларов. Он также стал самым популярным фильмом 2019 года в домашнем прокате.

May сказал:

«Мы обсуждаем эту тему. Мы бы с удовольствием сняли продолжение. Проблема в том, чтобы найти правильный сценарий. На поиски подходящего сценария для первого фильма у нас ушло 12 лет, так что, думаю, нет ничего удивительного в том, что это нелегко. После окончания "Богемской рапсодии" произошло очень много событий — история продолжается, но получится ли из этого фильм, я не знаю. И мы не хотим его снимать, если не будем уверены, что это сработает, и он тронет людей так же, как это сделал оригинальный фильм.

Короче говоря, мы бы хотели это сделать, но пока не нашли подходящего способа.

Было бы здорово вернуть тех же четырёх актёров, чтобы они сыграли нас, потому что они потрясающие, все они просто великолепны. Рами [Малек, который играл Фредди Меркьюри] потрясающий. Гвилим [Ли], который играл меня, невероятен. Мои дети были введены в заблуждение — они думали, что я озвучиваю роль, но всё это сделал он».




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